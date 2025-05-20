AB, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı: Şam yönetiminden ilk değerlendirme

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik uygulanan tüm ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı.

ABD'nin ardından AB de Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Bugün Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarımızı kaldırma kararı aldık. Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye'yi yeniden inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz. AB son 14 yıl boyunca her zaman Suriyelilerin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir" dedi.

"Güvenlik ve istikrarı destekleyecek"

Kallas'ın duyurduğu kararın ardından Suriye'den de ilk açıklama geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, AB'nin Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı.

Şeybani, "AB'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırarak Suriye halkıyla birlikte yeni bir tarihi başarıya imza attık, AB ülkelerine ve bu zafere katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. Bu karar Suriye'de güvenlik, istikrar ve refahı arttıracaktır, Suriye halkı, parlak bir geleceği hak etmektedir" dedi.

"Bence başka seçeneğimiz yok"

Kallas, bugün başkanlık ettiği Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan Suriye'deki devrik Beşşar Esed liderliğindeki rejime yönelik yaptırımların kaldırılması için yeni kararlar çıkmasını umduğunu, aksi halde Afganistan örneğine benzer bir tablo ile karşılaşılacağını söylemişti.

Kallas, toplantı öncesinde AB ülkelerinin bu konuda yoğun tartışmalar yaşadığını belirterek "(Şam'daki) Hükümetin doğru yöne gidip gitmediği konusunda endişeler var ancak bence başka seçeneğimiz yok. Ya onlara ülkeyi istikrara kavuşturma olanağı vereceğiz ya da bunu yapmayacağız ve Afganistan'da olan gibi bir şeye sahip olacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

2011’den bu yana uygulanıyordu

AB, 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın ardından Beşar Esed rejimine karşı geniş kapsamlı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Bu yaptırımlar, petrol ithalatı yasağından, finansal kısıtlamalara, dondurulan mal varlıklarına ve seyahat yasaklarına kadar uzanan bir dizi önlemi kapsıyordu. Yaptırımların gerekçesi ise rejimin sivillere yönelik şiddet politikaları ve insan hakları ihlalleri olarak belirtilmişti.







