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AB'den flaş Suriye kararı: Tüm yaptırımlar kaldırıldı

AB'den flaş Suriye kararı: Tüm yaptırımlar kaldırıldı

13:0620/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Avrupa Birliği, Suriye'ye karşı tüm yaptırımları kaldırdığını duyurdu.

AB’nin 27 üye devletinden büyükelçiler, bu adım için ön anlaşmaya vardı. Söz konusu kararın, günün ilerleyen saatlerinde Brüksel’de toplanacak olan dışişleri bakanları tarafından resmen açıklanması bekleniyor.


ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdıklarını açıklamıştı.


Trump: Erdoğan istedi, yaptırımları kaldırdım

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turu kapsamında gittiği Suudi Arabistan’da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’nda, Suriye’ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.


Trump, dün Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kendisinden Suriye’ye yaptırımları kaldırmasını istediğini vurgulayarak, “Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Ortadoğu’daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi. Suriye’deki yaptırımları kaldıracağız” ifadelerini kullandı.




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