Tatvan Belediye Başkanı Geylani Sinan Aygül'ün kendisini tehdit ettiğini açıkladı: Ya istifa edip gidersin ya da ölürsün!

''Dünden bu yana uğramadığım hakaret kalmadı. PKK terör örgütü tarafından da ölüm tehditleri alıyorum. Gazeteci Sinan Aygül’e geçmiş olsuna gitmek için kendisini aradım. Bana verilen cevabı aynen paylaşıyorum. Ya istifa edip gidersin ya da ölürsün.''