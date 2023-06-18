Tatvan Belediye Başkanı Geylani Sinan Aygül'ün kendisini tehdit ettiğini açıkladı: Ya istifa edip gidersin ya da ölürsün!

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani açıklama yaptı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde dün gazeteci Sinan Aygül saldırıya uğramıştı.
Sinan Aygül'ün darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı tutuklandı.
Mehmet Emin Geylani'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Gaylani, daha sonra yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi:
''Sinan Aygül’e karşı yapılan saldırın dahlim dışında gerçekleştiğini, olayın takipçisi olduğumu net bir şekilde ifade ettim. İyi niyetime ve üzüntüme rağmen PKK ağzı ile yapılan tehditlere karşı geri adım atmayacağım. Halkımızın seçtiği belediye başkanı olarak görevimin başındayım.''