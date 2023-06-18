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Tatvan Belediye Başkanı Geylani Sinan Aygül'ün kendisini tehdit ettiğini açıkladı: Ya istifa edip gidersin ya da ölürsün!

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül'ü geçmiş olsun demek için aradığını ve Sinan Aygül'ün kendisine ''Ya istifa edip gidersin ya da ölürsün'' dediğini iddia etti.

20:00 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani açıklama yaptı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani açıklama yaptı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dün gazeteci Sinan Aygül saldırıya uğramıştı.

Sinan Aygül'ün darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı tutuklandı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül'ü geçmiş olsun demek için aradığını söyledi. Geylani, Sinan Aygül'ün kendisine ''
Ya istifa edip gidersin ya da ölürsün''
dediğini iddia etti.

Mehmet Emin Geylani'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

''Dünden bu yana uğramadığım hakaret kalmadı. PKK terör örgütü tarafından da ölüm tehditleri alıyorum. Gazeteci Sinan Aygül’e geçmiş olsuna gitmek için kendisini aradım. Bana verilen cevabı aynen paylaşıyorum. Ya istifa edip gidersin ya da ölürsün.''

Gaylani, daha sonra yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi:

''Sinan Aygül’e karşı yapılan saldırın dahlim dışında gerçekleştiğini, olayın takipçisi olduğumu net bir şekilde ifade ettim. İyi niyetime ve üzüntüme rağmen PKK ağzı ile yapılan tehditlere karşı geri adım atmayacağım. Halkımızın seçtiği belediye başkanı olarak görevimin başındayım.''





#Terörist
#Tatvan
#Bitlis
#Mehmet Emin Geylani
16 dakika önce
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