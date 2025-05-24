Türkiye AB ve ABD'nin 'Suriye' kararından memnun: Ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan adımları destekliyoruz

"Bu düzenlemeler, Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşturulması çabalarında kritik önem taşımaktadır." vurgusu yapan Keçeli, "Türkiye, Suriye'de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları; kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve iş birliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir"