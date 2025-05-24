Türkiye AB ve ABD'nin 'Suriye' kararından memnun: Ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan adımları destekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından alınan 'Suriye'ye yaptırımların kaldırılması' kararlarının 'memnuniyet verici' olduğunu ifade etti. Keçeli açıklamasında, "Türkiye, Suriye'de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları, kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve işbirliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımların memnuniyet verici olduğunu belirtti.
"Ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan adımları destekliyoruz"
"Ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan adımları destekliyoruz"
"Bu düzenlemeler, Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşturulması çabalarında kritik önem taşımaktadır." vurgusu yapan Keçeli, "Türkiye, Suriye'de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları; kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve iş birliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir"
ifadelerine yer verdi.
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