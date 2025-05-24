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Dolmabahçe’de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara bir araya geldi

Dolmabahçe’de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara bir araya geldi

17:2624/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suriye’yi çok daha aydınlık ve huzurlu günlerin beklediğine inandığını, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye’nin yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. İki saatten fazla süren görüşmede, Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.

Görüşmede ne konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesinde, Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan İsrail'in Suriye topraklarındaki işgal ve saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin buna karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerinin ve işbirliğinin enerji, savunma, ulaştırma başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceğini söyledi.


Şara'dan teşekkür

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ise yaptırımların kaldırılmasındaki kritik destek ve emekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.



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