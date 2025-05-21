ABD'nin 'Ahmed Şara' ile ilgili iddiasına Suriye Dışişleri’nden cevap

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara...
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani kamuoyunda gündeme gelen ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’un, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan
, kamuoyunda gündeme gelen ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’un Ahmed Şara’ya yönelik ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.
Şeybani, "İngilizlerin kendisinden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı siyaset dünyasına hazırlamasını istedikleri" yönünde iddialarda bulunan eski ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford'un Suriye'ye ziyaretinin, özgürleştirilmiş bölgelerde devrim deneyimini doğrudan gözlemek amaçlı olduğunu belirtti.
Bakan Şeybani, Ford'un,
"2023 yılından itibaren çatışma çözümünde uzmanlaşmış bir İngiliz sivil toplum kuruluşu, beni bu adamı (Şara) terör dünyasından çıkarıp normal siyasete kazandırmak için yardım etmeye davet etti"
yönündeki açıklamasına yanıt verdi.
"Doğrudan gözlemek amaçlı"
Şeybani, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ford'un Suriye'nin kuzeyine ziyaretlerinin diğer yabancı heyetlerin ziyaretlerinde olduğu gibi özgürleştirilmiş bölgelerdeki Suriye devrim deneyimini doğrudan gözlemek amaçlı olduğunu kaydetti.
Eski ABD Büyükelçisi Ford, Baltimore Council on Foreign Affairs adlı sivil toplum kuruluşunun bir etkinliğinde yaptığı konuşma tartışma yaratmıştı.
Ford, sosyal medyada yayılan görüntülerde,
"2023 yılından itibaren çatışma çözümünde uzmanlaşmış bir İngiliz sivil toplum kuruluşu beni bu adamı terör dünyasından çıkarıp normal siyasete kazandırmak için yardım etmeye davet etti"
ifadelerini kullanmıştı.