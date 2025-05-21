Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
ABD'nin 'Ahmed Şara' ile ilgili iddiasına Suriye Dışişleri’nden cevap

ABD'nin 'Ahmed Şara' ile ilgili iddiasına Suriye Dışişleri’nden cevap

12:3021/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara...
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara...

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani kamuoyunda gündeme gelen ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’un, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan
Şeybani
, kamuoyunda gündeme gelen ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’un Ahmed Şara’ya yönelik ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Şeybani, "İngilizlerin kendisinden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı siyaset dünyasına hazırlamasını istedikleri" yönünde iddialarda bulunan eski ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford'un Suriye'ye ziyaretinin, özgürleştirilmiş bölgelerde devrim deneyimini doğrudan gözlemek amaçlı olduğunu belirtti.


Bakan Şeybani, Ford'un,
"2023 yılından itibaren çatışma çözümünde uzmanlaşmış bir İngiliz sivil toplum kuruluşu, beni bu adamı (Şara) terör dünyasından çıkarıp normal siyasete kazandırmak için yardım etmeye davet etti"
yönündeki açıklamasına yanıt verdi.


"Doğrudan gözlemek amaçlı"


Şeybani, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ford'un Suriye'nin kuzeyine ziyaretlerinin diğer yabancı heyetlerin ziyaretlerinde olduğu gibi özgürleştirilmiş bölgelerdeki Suriye devrim deneyimini doğrudan gözlemek amaçlı olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?


Eski ABD Büyükelçisi Ford, Baltimore Council on Foreign Affairs adlı sivil toplum kuruluşunun bir etkinliğinde yaptığı konuşma tartışma yaratmıştı.


Ford, sosyal medyada yayılan görüntülerde,
"2023 yılından itibaren çatışma çözümünde uzmanlaşmış bir İngiliz sivil toplum kuruluşu beni bu adamı terör dünyasından çıkarıp normal siyasete kazandırmak için yardım etmeye davet etti"
ifadelerini kullanmıştı.



#Şeybani
#ABD
#Ahmed Şara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hasan Toktaş kimdir?