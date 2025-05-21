Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC olmadan Türk dünyası eksik kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki satır başları;

'Türk dünyası köklü bir mirasın taşıyıcısıdır'

'21 Mart Türk Devletleri teşkilatı Nevruz bayramı ilan edilecek'

'Türk dünyası Kıbrıs Türklerine omuz vermeli'

'Gazze'de sivil halk cehennemi yaşıyor'

"Geçmişte Kıbrıs'ta, Karabağ'da, Bosna'da ve bugün de Gazze'de yaşanan trajediler bizlere sınırlarımızın ötesini de düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor."

"UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık Günü'nün Dünya Türk Dili Günü olarak ilan edilmesinin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz."

"Teşkilat olarak nice zorluğun, ön yargının, engelin üstesinden geldik. Geriye baktığımızda bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz"

"İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığına karşı durulması, Filistin'in yanı sıra Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerekiyor."

"Ortak koridorun başarısı için teşkilat bünyesinde işbirliğine büyük önem veriyor, üye devletlerin desteğini bekliyoruz."

"Modern zamanların en şiddetli insani felaketinin yaşandığı Gazze'de sivil halk adeta cehennemi yaşıyor."

"Doğu ile Batı arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım hattını teşkil eden ortak koridor, stratejik bir güzergah olarak öne çıkıyor."

Türk devletleri olarak tarihin ve medeniyetin kesişim noktasında, Doğu'nun bilgeliğiyle Batı'nın dinamizmini birleştiren köklü bir mirasın taşıyıcılarıyız."

"KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz."

"(Rusya-Ukrayna) Kapsamlı ateşkese ve adil bir barışa ulaşılması yönünde her iki ülkeyle yoğun temaslarımızı sürdüreceğiz."





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