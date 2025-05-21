Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC olmadan Türk dünyası eksik kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC olmadan Türk dünyası eksik kalacak

12:0021/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'daki zirvede konuştu. Erdoğan konuşmasında "Teşkilat olarak nice zorluğun, ön yargının, engelin üstesinden geldik. Geriye baktığımızda bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki satır başları;

'Türk dünyası köklü bir mirasın taşıyıcısıdır'

'21 Mart Türk Devletleri teşkilatı Nevruz bayramı ilan edilecek'

'Türk dünyası Kıbrıs Türklerine omuz vermeli'

'Gazze'de sivil halk cehennemi yaşıyor'

"Geçmişte Kıbrıs'ta, Karabağ'da, Bosna'da ve bugün de Gazze'de yaşanan trajediler bizlere sınırlarımızın ötesini de düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor."

"UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık Günü'nün Dünya Türk Dili Günü olarak ilan edilmesinin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz."

"Teşkilat olarak nice zorluğun, ön yargının, engelin üstesinden geldik. Geriye baktığımızda bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz"

"İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığına karşı durulması, Filistin'in yanı sıra Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerekiyor."

"Ortak koridorun başarısı için teşkilat bünyesinde işbirliğine büyük önem veriyor, üye devletlerin desteğini bekliyoruz."

"Modern zamanların en şiddetli insani felaketinin yaşandığı Gazze'de sivil halk adeta cehennemi yaşıyor."

"Doğu ile Batı arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım hattını teşkil eden ortak koridor, stratejik bir güzergah olarak öne çıkıyor."

Türk devletleri olarak tarihin ve medeniyetin kesişim noktasında, Doğu'nun bilgeliğiyle Batı'nın dinamizmini birleştiren köklü bir mirasın taşıyıcılarıyız."

"KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz."

"(Rusya-Ukrayna) Kapsamlı ateşkese ve adil bir barışa ulaşılması yönünde her iki ülkeyle yoğun temaslarımızı sürdüreceğiz."


Ayrıntılar geliyor...




#Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Macaristan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hasan Toktaş kimdir?