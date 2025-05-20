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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidiyor

15:1520/05/2025, Salı
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gideceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmaların gözden geçirileceğini belirtti.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Zirvede, Budapeşte Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabulü öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısına iştirakleri ve katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunmaları planlanmaktadır."
#Fahrettin Altun
#Türk Devletleri Teşkilatı
#Budapeşte
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