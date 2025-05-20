CHP'nin İzmir mitingi diye paylaştılar: Erdoğan ve Bahçeli detayı her şeyi ele verdi

CHP, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İzmir Gündoğdu Meydanı’nda miting düzenledi. Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi, tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve diğer CHP'li isimler katıldı. Özgür Özel, mitingde konuşma yaptı.





Duman grubunun konser de verdiği miting ile ilgili görseller sosyal medya hesaplarında birçok CHP'li tarafından paylaşılmaya başlandı. Fakat skandal bir detay da ortaya çıktı.









Paylaştıkları görselde Erdoğan ve Bahçeli detayı





Öyle ki; bazı CHP'li isimler, CHP'nin 19 Mayıs mitingi yerine AK Parti'nin aynı bölgede daha önce düzenlediği mitingin görsellerini paylaşmaya başladı.





CHP üyesi Evrim Menekşe ve diğer birçok hesabın, CHP İzmir mitingi diye paylaştığı görsellerin AK Parti İzmir mitingine ait olduğu ortaya çıktı. Paylaşılan görsellerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin resimleri yer alıyor.





Diğer bir detay ise yine aynı hesapların CHP'nin 19 Mayıs kutlaması yerine CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin miting görsellerini paylaşması oldu.





CHP'li hesaplardan dolaşıma giren ve 'CHP 19 Mayıs 2025 mitingi' olarak paylaşılan görüntülerde İnce'nin aday olduğu zamandan posterlerin yer aldığı görüldü.

CHP'li hesapların paylaşımına 'kendi kendilerini rezil ediyorlar' yorumları yapıldı.



