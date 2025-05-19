Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Programda açıklamalarda bulunan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, 81 ildeki bütün gençlere selamlarını iletti.





Gençler sordu Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: Size terörsüz bir Türkiye emanet edeceğiz Gündem / Politika









‘TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MİHMANDARI OLAN SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ'

Farklı branşlarda başarıdan başarıya koşan millî sporcuların yanı sıra bilimde, sanatta, sivil toplumda ve teknolojide önemli başarıları imza atan Türkiye temsilcisi gençler ile beraber olduğunu belirten Erdoğan, “Evvela elde ettiğiniz başarılardan ötürü sizleri can‑ı gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın inşallah daim olmasını diliyorum. Ülkemize yaşattığınız sevinçler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri yetiştiren anne‑babalarınıza, hoca ve eğitmenlerinize buradan ayrıca şükranlarımı iletiyorum; hepsine sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Siz kıymetli arkadaşlarımın nezdinde, yarınlarımızın mimarı, geleceğimizin teminatı, Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olan tüm gençlerimizle gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.

‘19 MAYIS'IN ATEŞİNİ TAŞIYAN SİZLER, İSTİKBALİMİZİN KİLİT TAŞLARISINIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere Türkiye'nin yüz akı olduklarını ve milletin güven kaynakları olduğunu söyleyerek, “Her biriniz bu toprakların medâr‑ı iftiharı, istikbalimizin kilit taşlarısınız. Rabbim yolunuzu da bahtınızı da zihninizi de açık eylesin. Değerli kardeşlerim, şanla ve şerefle yazdığımız, basiret ve ferasetle süslediğimiz, şefkat ve merhametle son şeklini verdiğimiz tarihimiz nice zorluklarla doludur. Malazgirt önlerinden İstanbul'un fethine, Çanakkale sırtlarından Millî Mücadele'ye, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan 15 Temmuz'a kadar zafer ve diriliş destanımız her seferinde yeniden kaleme alınmıştır. Bu destanlarda en büyük pay, hiç şüphesiz milletimizin bağrında yetişen gençlerimizin olmuştur. İşte 19 Mayıs 1919 bunun en güzel örneklerinden biridir. Bundan tam 106 sene önce esaret zincirlerini tek tek kırdığımız, emperyal güçleri hezimete uğrattığımız, bu topraklara İslâm mührünü tekrar vurduğumuz; bugün dünyanın gıptayla baktığı bir zafere giden yolun ilk adımını attık” ifadelerini kullandı.

‘19 MAYIS'TAN BUGÜNE GENÇLERİMİZİN FEDAKÂRLIĞIYLA HER ALANDA ZAFERDEN ZAFERE KOŞUYORUZ'

Erdoğan, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşinin çok kısa sürede Anadolu'nun dört bir yanına yayıldığını belirterek, “Sonuçta, milletimizle birlikte sizin gibi gençlerimizin fedakârlıklarıyla bezeli mücadelesi sayesinde muhteşem bir zaferle taçlandı. Sevgili genç kardeşlerim, şanlı bir maziden parlak bir istikbale giden asırlara sâri yolculuğumuz bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor. Spordan savunmaya, diplomasiden güvenliğe, bilimden teknolojiye, enerjiden eğitime her alanda başarıdan başarıya koşuyoruz” diye konuştu.

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE KAVŞAĞINI GEÇİP HUZURLU VE MÜREFFEH BİR TÜRKİYE'Yİ EMANET EDECEĞİZ'

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefine varıncaya kadar bu yolculuğun bitmeyeceğini belirterek, “Terörsüz Türkiye kavşağını inşallah suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız. En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi bulunmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Külliyemizi teşrifleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle istiklal ve istikbalimiz için, şanlı hilalin gökte şafaklar gibi dalgalanması adına hayasız akınlara karşı göğüslerini siper eden tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Yiğitler yurdunun bin nefesli göğsüne canlarıyla, kanlarıyla hayat veren tüm gazilerimizi de minnetle, şükranla yâd ediyorum” dedi.

Erdoğan, açıklamasının sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman Türk ordusunun tüm mensuplarının, Kurtuluş Savaşı'nın bütün neferlerini saygıyla anarak, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü gençlere bıraktı. Gençler sordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İDEALİNDE BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE NE OLACAK?

Evet, ben de bu soru sebebiyle çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte, her şeyden önce, meydanlarda gördüğünüz gibi halaylar çekilmeye başlandı. Yaylalar artık şenlenmeye başladı. Benim bütün çoban kardeşlerim artık hayvanlarına küçük baş, büyük baş alıp rahatlıkla yaylalara çıkacaklar. Ve oralarda yaylaklar hepsi birlikte inşallah artık bunlar benim hayvanlarım. Bu küçük baş, bu büyük baş diyecekler. Ve biz de bunlarla iftihar edeceğiz. Şu anda görüştüğüm bütün çoban kardeşlerimin huzuru var, mutluluğu var. İnşallah sizler de tabi hemen, yani okulu bitirir bitirmez, böyle yaylalara şöyle bir açılır da oralardan kurbanlıkları küçük büyük yetiştirir. Anneye, babaya, sizler de yardımcı olduğunuzda tabi bu kurban bayramına yetişmeyecek. Ama bundan sonrakileri inşallah onlar da yetişir. Ve böylece benim vatandaşım ben artık hür ve özgür olarak ülkemde yaşıyorum dediği an biz de görevimizi yapmış olacağız.

YAPAY ZEKADA HANGİ SOMUT ADIMLAR ATILIYOR?

Tabi birinci derecede şu anda teknik altyapıya sahip olan üniversitelerimiz bunu üzerine üzerine giderek devam ettiriyorlar. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi bunlardan bir tanesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bu üniversitelerimiz yapay zeka üzerinde duruyor. Ayrıca tabi Teknofest ile ilgilenen Baykar, o da bu konuyla farklı bir şekilde ilgileniyor. E şimdi bir de tabi Baykar olarak kendileri lise kısmını da, yani Baykar Fen Lisesi gibi onu da kurdular. Böylece üniversiteye geçişte buradan bu şekilde yetişmiş gençlerimiz gelecek. Ve bu yapay zekada da artık mücadele, yarışma çok daha farklı bir şekilde oluşacak. Örneğin işte bu hafta ben Arnavutluk'taydım. Arnavutluk'ta belki izleyenleriniz de olmuştur, Arnavutluk takdimde enteresan bir şey yaptı. Bütün ülkelerin devlet başkanlarını, başbakanlarını yapay zeka ile ekrana getirdi. Çok ilginçti. Ve orada her ülkenin devlet başkanı veya başbakanı o yapay zekada takdim edildi. İnşallah bizler de en yakın zamandaki yapılacak yarışmada böyle bir altyapıya sahip olarak meydana çıktık çıkıyoruz. Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz. Ve böylece güçlü bir yapay zeka altyapısıyla da inşallah geleceğe yürüyoruz.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI VAR MI?

Tabii, yeni anayasa noktasında çalışmamak veya onu ertelemek mümkün değil. Arkadaşlarımız şu an itibariyle yeni anayasanın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar, sürdürecekler. Çünkü biz artık bundan 20 sene öncesinin anayasasıyla gidemeyiz. Yeni bir anayasa ve bunu inşallah sizlerle beraber yapacağız. Ve bu yeni anayasada da eksiklerimiz nelerse bu eksikleri de gidermek suretiyle yeni nesil bir anayasayı inşallah milletimize kazandıracağız.

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