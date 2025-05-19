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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Harbi' vurgusuyla 19 Mayıs mesajı: İstiklal aşkımız zaferle taçlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Harbi' vurgusuyla 19 Mayıs mesajı: İstiklal aşkımız zaferle taçlandı

21:1019/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı. Tüm gençlerin bayramını kutlayan Erdoğan, "Yedi düvele karşı hayat, izzet ve haysiyet mücadelesi verdiğimiz İstiklal Harbi, bu milletin gençlerinin omuzlarında yükselmiştir. İstiklal aşkımız milletimizle birlikte gençlerin verdiği mücadelenin eseri olarak zaferle taçlandı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Yedi düvele karşı hayat, izzet ve haysiyet mücadelesi verdiğimiz İstiklal Harbi, bu milletin gençlerinin omuzlarında yükselmiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
dolayısıyla X hesabından paylaşımda bulundu.

"İstiklal aşkımız zaferle taçlandı"

Gençlerin bayramını tebrik eden Erdoğan, "81 ilimizle birlikte yurt dışında ve gönül coğrafyamızda yaşayan her bir gencimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum." dedi.

19 Mayıs’ta yakılan bağımsızlık ateşi Anadolu’nun dört bir yanına dalga dalga yayıldığını ifade eden Erdoğan, Türk milletinin istiklal aşkının gençlerle birlikte verilen mücadelenin eseri olarak zaferle taçlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum.

81 ilimizle birlikte yurt dışında ve gönül coğrafyamızda yaşayan her bir gencimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Yedi düvele karşı hayat, izzet ve haysiyet mücadelesi verdiğimiz İstiklal Harbi, bu milletin gençlerinin omuzlarında yükselmiştir.

19 Mayıs’ta yakılan bağımsızlık ateşi Anadolu’nun dört bir yanına dalga dalga yayıldı.

İstiklal aşkımız milletimizle birlikte gençlerin verdiği mücadelenin eseri olarak zaferle taçlandı.

İstiklal ve istikbalimiz için, şanlı hilalin gökte şafaklar gibi dalgalanması için hayâsız akınlara karşı göğüslerini siper eden tüm şehitlerimize Rabb’imden rahmet niyaz ediyorum.

“Yiğitler yurdunun bin nefesli göğsüne” canlarıyla, kanlarıyla hayat veren tüm gazilerimizi şükranla anıyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman ordumuzun tüm mensuplarını, Kurtuluş Savaşımızın bütün neferlerini saygıyla yâd ediyorum."




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