Yangınlara karşı ormanı demir kapı ile kapattılar

Yaz aylarında sık sık yangınla mücadele etmek zorunda kalan Aydın'da kurumların yanı sıra mahalle muhtarları ve vatandaşlar da kendi imkânlarıyla önlem alıyor. İmamköy Mahallesi'nin üst kesiminde yer alan ormanlık bölge, özellikle hafta sonları piknikçiler tarafından sıkça ziyaret ediliyordu. Ancak mangal ve semaver yakılması nedeniyle bölgede yangın riski artınca mahalle muhtarı Şahin Evran harekete geçti. Muhtar Evran, ormanlık alana çıkan yolu demir bir kapı ile kapatıp kapıya kilit vurdu.

Evran, daha önce bölgede büyük bir yangın yaşandığını hatırlatarak, "Bundan 5-6 sene önce burada çok büyük bir yangın atlattık. Yüzlerce zeytin, binlerce incir ve çok sayıda hayvan telef oldu. Yakın zamanda yine bölgede yangın çıktı. Bu durumu köylülerimizle görüştük ve böyle bir önlem alma kararı verdik. Kapının anahtarlarını çoğaltarak bölgede bahçesi ya da tarlası olan vatandaşlara dağıtacağız. Ama artık piknik için kimse bu ormanlık alana araçla çıkamayacak" dedi.