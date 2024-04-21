Dergilik: Yerli yerinde konuşmalar

Değinmeler...

Filistin'deki soykırım sürüyor. İsrail, masumları açlıkla yok ediyor. Mübarek ramazana elveda dedik ve yerel yönetimleri belirledik. Bu 'zor' zamanlarda Dergilik'e ulaşan Aşkar, Cins, Çâre, Çelebi, Ihlamur, Yolcu, Hayal Bilgisi, Karabatak, Kayıp Kayıt, Mahalle Mektebi, Mavi Yeşil, Nihayet, Olağan Hikâye, Olağan Şiir, Post Öykü, Sabitfikir, Şiraze, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Yitiksöz, Hece ve Hece Öykü dergileri emekçilerine alâkaları için teşekkür ederim.

Yerli yerinde konuşmak

Yönetmenliğini Mehmet S. Fidancı'nın yaptığı Kayıp Kayıt, okuruna merhaba dedi. Dergideki giriş yazısında popüler ve gündelik olanın her şeyi bir sel gibi önüne katıp sürüklediğinden bahisle, “Kayıp Kayıt bütün bu karmaşa içinde ... 'yerli yerinde' konuşmaya çabalıyor” deniliyor. Klâsik kapağını bildiğimiz derginin 20. sayısının arka kapağında siyah-beyaz bir Selçuk Azmanoğlu fotoğrafı var. Bu sayıda 19 şairden 22 çalışma ve Faruk Uysal'ın çevirdiği iki Edward Estlin Cummings şiiri yer alıyor. Murat Özsan, Ayşe Betül Elitok, Tuba Dere, Fatma İnci, Yavuz Ahmet ve Nuray Alper derginin hikâyecileri. Mustafa Kurt hocanın Yazma Arzusu'ndaki yazısının başlığı, Edebiyat, Hayat ve Samimiyet. Mehmet Can Doğan, II. Abdülhamid'in romanlarda siyasetin parantezine alınışı üzerine bir inceleme yazısı yazmış. Mehmet Aycı da hem şiir hem nesirle katkı sunanlardan. Şairin Arif Nihad Asya'nın Heykeltraş isimli ilk kitabını ele aldığı çalışmasının başlığı Şair Yirmi Yaşında. Robert de Souza'nın yazısını Nesibe Erkalan Çakır ve Esra Çimen Karayürek çevirmişler. Aliye Uslu Üstten deneme yazısıyla, İsa Koyuncu eleştiri metniyle, İbrahim Tökel, Alev Alatlı için kaleme aldığı çalışmasıyla bu sayıya katkı veriyorlar. Cengizhan Orakçı'nın Birazdan şiirinden aldığım bir dörtlükle bitireyim: Birazdan çiçek açar kayısılar çılgınca / Saat durmaz dallarda başka dilin sesleri / Birazdan güneş elinde çıkar gelir sabah / Üşümüş odalara cömertçe serer örtülerini. Edebiyatın gür sesine, kayipkayitdergi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Kayıp Kayıt'tan:

İnsanlar artık hayatın lezzet ve saadetini teşkil eden her şeyden, yalnızlıktan, mahremiyetten, sükûttan ve hayalden kaçıyorlar. Güya ruhlarından gelebilecek bir sesten, duyabilecekleri müphem ve mühim bir histen, kendi kendilerinden kaçarak gurûbun kanları dökülürken lâmbalarını yakıyorlar, sükûtu duyar duymaz radyolarını açıyorlar, gecenin yalnızlığı başlar başlamaz sinemalara ve kahvehanelere koşuyorlar. Ve buna şimdi “dinamizm” diyorlar.

Abdülhak Şinasi Hisar

Kitabın Giriş Kapısı: Ön Söz

İki ayda bir yayımlanan Şiraze'nin 22. sayısı raflardaki yerini aldı. M. Sedat Sert yönetimindeki derginin dosya konusu 'önsöz'. Katılımcılara, 'şair ve yazar kitabına neden önsöz yazar ve bu okura ne kazandırır' sorusu yöneltilmiş. Çoğu akademisyen 12 ismin görüş verdiği dosyada, cevapların satır aralarında ilgi çekici ayrıntılar var. Ömer Lekesiz, Hüseyin Atlansoy'un Rengarenk ve Ritmik'i üzerine bir yazı kaleme almış. Mustafa Özçelik, Ali Ural'ın Şairleri'ni yazmış. Nasıl Yazıyorlar'ın konuğu Barış Müstecaplıoğlu. Yakup Öztürk'ün yazı konusu Ülkü Demiray'ın konuşulan kitabı Cümbezin Kızı. Hakkı Özdemir'in metninin başlığı Bulunan Elyazmaları ve Diline Vurmuş Anlatıcı. Kim Ne Okuyor'da Kuddusi Demir ve listesindeki üç kitap var. Nevzat Çalıkuşu, Ömer Erdem'in Günler Çözüldükçe'sini Ayraç'ına almış. Taner Ay üstadın kalemi Kitap Hikâyeleri'ni konu ediyor. Derginin ikinci söyleşi konuğu Leyla Şerif Emin. Konu yazarın son eseri ve edebiyat dünyası. Hikâyeci Mukadder Gemici'nin ele aldığı roman Kitap Yiyici. M. Sedat Sert, Aşkın Uzun Hikâyesi'ni yazmış. Atabey Kılıç, İsmail Alper Kumsar, Zeki Gürel, Zeynep Şenel, Mehmet Ulukütük, Özgür Taburoğlu, Asım Öz, Hakan Yılmaz, Tamer Sağcan, Mehmet Çağan Azizoğlu ve Tahsin Yıldırım 96 sayfalık dergiye katkı veren diğer isimler. Kitap kültürü dergisine, irtibat@sirazedergisi.com e posta adresinden veya 0 542 726 71 89 no'lu telefondan ulaşılabilir.

Hundorova'yla şavaş üzerine...

Konya'dan bütün Türkiye'ye dağılan Mahalle Mektebi 76. sayıya ulaştı. Ulvi Kubilay Dündar yönetimindeki dergiye Kürşat Azılıoğlu’nun kolaj çalışmasıyla giriyoruz. Ali Necip Erdoğan’la açılan hikâye bölümünde altı imza daha var. Ukraynalı yazar Tamara Hundorova’yla bir konuşma yapılmış. Şöyle bitiyor konuşma: Putin’in Rusya’sının yaptığı gibi birbirimizi yok etmek yerine birbirimizi dinlemek ve birbirimizden öğrenmek yapacağımız kıymetli şey olur. Bu sayıda sekiz şairden şiirler yer alıyor. Boykot Hayattır diyor Hüseyin Hakan yazısında. Yıldız Ramazanoğlu, Necip Fazıl'ın tiyatro oyunlarını kaleme almış. Derginin ilk sohbet konuğu Ömer Vural. Aydın Hız’ın hazırladığı söyleşi Vural’ın Suyun Gördüğü kitabı üzerine. Hız, ayrıca kitapla ilgili bir yazı da kaleme almış. Abdullah Kasay’ın konuğuysa Erva Kara. Ötüken’den çıkan Kitap Hikâyeleri’nin yazarı M. Şeref Özsoy’la Şeyma Subaşı konuşmuş. Son konuşma Zeynep Sayman tarafından Fatma İçyer’le yapılmış. Sayman’ın da konuyla ilgili bir yazısı var. Selçuk Küpçük’ün Dergiler Antolojisi Yönelişler’le başlıyor. Andıklarım dışında 12 ismin daha destek verdiği hayat ve edebiyat dergisine, mail@mahallemektebidergisi.com e posta adresinden veya 0 530 682 24 42 no'lu telefondan ulaşılabilir.

Bedir Acar

4 SORU: BEDİR ACAR

1- Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Gazetecilik mesleği içinde uzun yıllar kültür sanat sayfası yöneticiliği yapmış biri olarak, dergiler her daim elimin altında, takip ettiğim süreli yayınlar olmuştur. Dergiler haber kaynağıdır aynı zamanda. Öte yandan dergi tanıtımları yapmak, çoğu kendi yağıyla kavrulan dergileri gündemde tutmak, önemsediğim, gönüllü bir ödev olmuştur benim için.

2- Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Ana akım edebiyat, sanat ve kültür dergileri her zaman radarımda olmuştur. Ama bu demek değil ki diğer dergilere bakmıyorum; tam tersine çok kıymetli yayınlar var. Anadolu’nun ücra bir şehrinde yayınlanan bir dergide bile çok güzel işler olabiliyor.

3- En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Epey oldu bir dergiye yazmayalı. Günlük gazete yazılarımla meşgulüm. En son, Kahramanmaraş’ta çıkan Yitiksöz dergisine sinemada deprem filmleri ile ilgili bir toparlama yapmıştım.

4- Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Dergiler zaman zaman güzel kapak/dosya konuları hazırlıyorlar. Kaybettiğimiz edebiyatçıların ardından derinlikli yazılara yer veriyorlar. Merkez dergiler, bilinen pek çok edebiyatçıyı sayfalarında topluyorlar. Filistin meselesini gündemde tutan dergiler oldu; aynı şekilde deprem özel sayıları hazırlandı. Edebiyatın nabzı dergilerde atıyor.







