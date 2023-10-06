Son yıllarda oldukça sık rastlanılan mide rahatsızlıklarının birçoğu beslenme kaynaklı olabiliyor. Bu nedenle gaz yapmayan yiyecekler bu rahatsızlığı gidermede öncelikli olarak tercih edilmelidir. Mide yanması, gaz, şişkinlik... Bu gibi problemleri yaşayanların öncelikle bir Gastroenterolog ile görüşerek sindirim sisteminde bir hastalık olup olmadığını kontrol ettirmesi gerekiyor.

Gaz yapmayan yiyecekler nelerdir?

Bunun yanı sıra bazı yemekler de sebepsiz yere kişide şişkinliğe neden olurken bazı besinler de sindirimi kolaylaştırıyor.

İşte gaz problemi yaşayan insanların tüketmesi gereken gaz yapmayan yiyecekler:

Pirinç

Rafine edilmemiş pirinçteki lif oranı çok yüksektir. İshal, mide bulantısı ve mide ekşimesi gibi sorunları olan kişilerin pirinç içeren besinler yemesi önerilir. Gaz yapmayan yiyecekler arasında yer alan pirincin kaynatıldığı suyun içilmesi de ishale çözüm olur.

















Sarımsak

Çin tıbbında sarımsak enfeksiyona bağlı ishal, kronik öksürük, astım, sindirim bozuklukları, cilt kızarıklıkları ve mide şişkinliğine karşı kullanılır.













Stresin de tetiklediği mide ağrılarını kızarmış ve asitli yiyecekler artırıyor.





Karahindiba

C vitamini açısından oldukça zengin olan bu bitki kanı temizler ve sindirime yardımcı olur.









Keten Yağı

Keten tohumu ve keten yağı bağışıklık sistemini güçlendirir, kolesterolü ve tansiyonu düzenler.

Bağırsakların temizlenmesine yardımcı olan keten besinlerin daha hızlı sindirilmesine yardımcı olur.









Fesleğen

Şişkinlik, mide krampı, kolikler ve sindirim problemlerini giderir. Enfeksiyonlara karşı oldukça etkili olan fesleğenin yatıştırıcı etkisi de vardır. Soğuk algınlığı, grip, öksürük, ishal, arterit, stres ve besin zehirlenmesi durumlarında fesleğen tüketilmesi önerilir.









Şişkinlik ve gaz problemlerinin nedenleri:

Mide ve barsak hastalıkları

Hava yutmak

Sindirilmemiş besinler – besin intoleransları

Kronik kabızlık-ishal

İrritabl barsak sendromu

Muz

İshal şikayeti olan kişilerde muz oldukça etkilidir. Ayrıca bağırsaklardaki yararlı bakteriler içinde yardımcı bir besin maddesidir.





Rezene

Kasları yumuşatan ve spazmlara iyi gelen rezene gaz ve şişkinliği azaltır. Mide ağrısı bulananlar ve karın ağrısı çekenlerin kullanması uygundur. Rezene çayı östrojenin etkilerini artırır.









Zencefil

Her sabah zencefil suyu tüketen insanlar hazımsızlık ve kabızlık problemlerini, genele kıyasla daha az yaşama eğilimindedirler. Çünkü zencefil, bağırsaklardaki atıklardan kurtulmayı kolaylaştıran bir besin maddesi olan lif içerir.

Zencefil, mide asitlerinin artmasını ve bağırsakta gaz birikmesini kontrol altına almaya yardımcı olur.





Nane

Sindirim sistemi ve mide için çok faydalıdır. Sindirimi kolaylaştırır. Gaz söktürücüdür. Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcı olur. Ülsere ve mide yanmasına iyi gelir. Kusmayı, mide bulantısını ve ağrısını önler.





Mide şişkinliği ve gazı engellemek için alabileceğiniz önlemler

- Yavaş yavaş, en az 30 dk yayarak yemek sürenizi uzatın.

- Çok konuşmadan yemek yemeye çalışın.

- Hafif (buharda, ızgara, haşlama) besinler tüketin.

- Lahana, karnabahar, bürüksel lahanası, biber tarzı besinler gaz yapabilir, bir süre bu tür sebzeleri tüketmeyin.

- Kurubaklagiller gaz yapabilir, kurubaklagiller yerine diğer gaz yapmayan sebze yemeklerini tercih ediniz.

- Çiğ sebze ve salata yerine iyi pişmiş, buharda veya haşlanmış sebzeleri tercih edin.

- Az az sık sık, mideyi yormadan beslenin.

- Aralarda sakız çiğnemeyin.

- Asitli içecekler yerine limonata, su için.

- Süt çok fazla gaz yapıyorsa laktozsuz tercih edin.