Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: Deprem bölgesinde bulaşıcı hastalık riski bulunmuyor

"Bulaşıcı hastalık anlamında herhangi bir sıkıntı olmaması için çalışmaktayız. Şu anda Kahramanmaraş ve diğer deprem bölgesi illerimizde herhangi bir bulaşıcılık riski taşımıyoruz. Şu anda hepsi kontrol altında, bir sıkıntı da beklemiyoruz. İçme sularımız devamlı kontrol altında. Sayın Bakanımızın belirttiği gibi vatandaşlarımızı, valiliklerimizin uyarıları olmadıkça şebeke sularını içme suyu olarak kullanmamaları konusunda uyarıyoruz. Klorlama hizmetimiz devam ediyor. Günlük yüzlerce noktadan su numunesi alıp kontrol ediyoruz. Uygunsuz noktalarda gerekli kuruluşlarla irtibat kurarak suyun klorlanmasını sağlıyoruz."