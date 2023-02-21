Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: Deprem bölgesinde bulaşıcı hastalık riski bulunmuyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan dezenfekte çalışmaları.
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarını ziyaret eden Özsarı, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak tetikte olduklarını ve mümkün olduğu kadar çevre sağlığı konusunda sorun yaşanmaması için çaba gösterdiklerini belirtti.
Bulaşıcı hastalıkların temelinde su kirliliği ve temiz suya ulaşma sıkıntısının yattığına işaret eden Özsarı, deprem bölgesindeki illerde içme suyundan kaynaklanabilecek sorunlarla mücadele etmek için diğer kentlerden deprem bölgesine personel desteği sağladıklarını ayrıca günlük olarak su klorlaması, su analizleri ve çevre sağlığı anlamında faaliyetlerde bulunduklarını anlattı.
Şu anda sahada halk sağlığı uzmanlarının ve çevre illerden gelen hekimlerin birinci basamak sağlık hizmeti ile çevre sağlığı hizmeti verdiğini ifade eden Özsarı, şunları kaydetti:
Deprem bölgesinde tankerlerle su taşınan yerlerde de "süper klorlama" yöntemiyle suyun dezenfeksiyonunu sağladıklarını dile getiren Özsarı, tankerlerdeki suların içilebilir noktaya geldiği zaman da vatandaşlara kullanmaları yönünde çağrı yaptıklarını belirtti.
Özsarı, sözlerini şu şekilde tamamladı: