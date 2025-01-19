Hikâyenin 2020 sonrası

İki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye 26. sayısıyla okuruna ulaştı. Hikâyelerden Gökhan Yılmaz’ın sorumlu olduğu dergi, Post Öykü’nün açtığı kapıdan girip, o kapıyı biraz daha aralayarak 2020 Sonrası Türk Hikâyesi’ni dosya konusu yaptı. “… ben 2020 sonrasının (hikâyede) kurucu bir yönü olacağını düşünüyorum” diyor Yunus Emre Özsaray ve ekliyor: İyi olan kazansın. Dosyanın ilk metni Keziban Soylu’dan: “2020”: Bir Türk Hikâyeciliği Serüveni. Hemen hemen tamamı dosya konusuna ayrılmış yeni sayıya yaklaşık 40 kalem katkı sağlamış. Dosya içerisinde, Aykut Ertuğrul, Emin Gürdamur, Hale Sert, Naime Erkovan, Yunus Emre Özsaray; Muhitler, Mecralar, Mahfiller ve Genç Edebiyatçıların Yönelimleri’ni tartışıyorlar. Bir başka tartışma da (aslında söyleşi) altı yazarın katılımıyla ortaya çıkmış: Gözden Geçir. Bir başka bölüm de Soruşturma bölümü. Dergilik için birçok malzeme çıkacağını umduğum ‘soruşturma’da edebiyat dergileri, ürün ve değerlendirme konularıyla öne çıkan isimler, tamamı genç 17 yazar tarafından değerlendiriliyor. Dosyayı okuduktan sonra ‘2020 sonrası Türk hikâyesi’ konusunda yayınevi olarak Ketebe’nin önemli bir yer edindiğini gördüm. Hikâyecilerle hikâyeseverlerin kaçırmaması gereken bir dosya olmuş. Bu sayının iki söyleşi konuğu var. İlki Semih Öztürk ikincisi de Murat Yalçın. Olağan Hikâye’yi bir hikâyeyle kapatmak mânidar oldu. Murat Yalçın’dan: Hayatın Olağan Akışı. Hikâye dergisine, olaganhikaye@gmail.com e posta adresinden veya 0212 581 61 72 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Bu hafta Sibel Eraslan konuğum. Cihan Aktaş’a Kırk Çiçek’te anlatıyor: Ben kendisini (Cihan Aktaş) bir yazar olarak tanıdığımda henüz İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencisiydim ve Teklif dergisini çıkartıyorduk. Teklif, aylık bir öğrenci dergisi olmasına rağmen, o vakitler tüm ülkede dikkatle takip edilen bir dergiydi. Cihan Aktaş ile yaptığımız söyleşi büyük ilgi toplamıştı çünkü o günlerde kadınlara “hanım kardeşimiz” olarak hitap edilirdi ve yazabilenlerin yazım konusu oldukça sınırlıydı. (s. 35)

Olağan Hikâye’den:

“2020 Türk hikâyesinde -şu an için- bir aradalıklar üzerinden kurulmuş bir hikâye evrenimiz yok. Herkes kendi hikâyesi üzerinden yol alıyor. Tüm bu yollardan bazılarının öne çıkıp çıkmayacağı ya da bu yolların artarak devam edip etmeyeceğine bize zaman ve yine bu yazarların sonraki eserleri gösterecektir. En nihayetinde edebiyatın kendisi de tarihi de tekrar ve tekrar yazılma imkanına sahip.” Keziban Soylu

OĞUZ ATAY İÇİN

Hece dergisi 2025’e hacimli bir Oğuz Atay Özel Sayısı’yla merhaba dedi. 672 sayfalık özel sayının editörlüğünü Mehmet Can Doğan yapmış. Özel sayı, Çevreleyici Yaklaşım, Kuramsal Yaklaşım, Eleştirel ve Çözümleyici Yaklaşım, Tematik Yaklaşım, Betimsel ve Empatik Yaklaşım, Soruşturma, Bibliyografya ve Albüm bölümlerinden oluşuyor. İlk bölüme, İsmet Emre, Doğan Hızlan, Enis Batur, Figen Abacı, Kurtuluş Kayalı, Ali Galip Yener, Cemile Odunkıran, Emel Aras, Necmettin Turinay katkı vermiş İkinci bölümde yazılarıyla, Hakan Sazyek, Yalçın Armağan, Cafer Şen, Birsen Karaca, İbrahim Şahin, Ayşe Demir, Nurseli Gamze Korkmaz, Sercan Ceylan, Zeynep Tek, Çağla Akar Ayşe Sandıkkaya Aşar ve Esra Dicle görülüyor. Üçüncü bölümde Enis Batur, Mehmet Can Doğan, Bâki Asiltürk, Aslıhan Keleş Kurtoğlu ve Mustafa Kurt görülüyor. Dördüncü bölümün yazarları Mehmet Narlı, Özgür Taburoğlu, Dinçer Apaydın, Ahmet İlhan, İsmail Sert, Vefa Taşdelen, İrfan Çevik, Müge Göncü, İbrahim Eryiğit, Semra Yaman ve Serdar Odacı. Beşinci bölüm ekibi Faruk Uysal, İbrahim Demirci, Şaban Sağlık, İsa Koyuncu, Sevinç Yıldız, Ali Sali ve Hacer Yeğin Güneş. Altıncı bölüme Cevat Çapan, Selim İleri, Turan Karataş, Necip Tosun, Mehmet Aycı, Ali Necip Erdoğan ve Handan Acar Yıldız katkı sağlamış. Albüm’le sonlanan özel sayının son iki bölümüne de Güven Turan, Oğuz Demiralp, Abdullah Uçman, Beşir Ayvazoğlu, Murat Yalçın, Mesut Varlık ve İsa Koyuncu’nun imzalarını görüyoruz.

Edebiyat ve Psikanaliz-II

Türk Edebiyatı, 615. sayısıyla okuruna ulaştı. İmdat Avşar’ın yayın yönetmeni olduğu derginin kapağında Türk kültürüne yönelik çalışmalarıyla tanınan ressam Rauf Tuncer’in tablosu var. 80 sayfalık dergide, bir önceki sayının dosyası devam ettiriliyor: Edebiyat ve Psikanaliz-II. Dosyanın ikinci kısmına çalışmalarıyla, Fatma Ertürk, Serra Edinsel ve Merve Başaran katkı sağlamış. Dergideki bir başka dosya da 5 Ocak 1975’te vefat eden Ârif Nihat Asya’yla ilgili. Bu dosyanın yazarları da Saadettin Yıldız, Ziya Avşar, İbrahim Ay ve Seyhan Çağlar Emen. Necati Tonga da Edebiyat Sandığı’nda dosyaya ek olarak Ârif Nihat Asya’nın hiç yayınlanmamış fotoğraflarını ve el yazılarını okurlarının dikkatine sunmuş. İki hikâyeci var bu sayıda. Üşüyenler başlıklı çalışmasıyla Ayşe Ünüvar, Ellerimde Kader Şavkı’nın Sesi başlıklı hikâyesiyle Merve Kamiloğlu. Şair kadrosu hikâyecilere göre kalabalık: Nurullah Genç, Adem Yeşil, Mehmet Aycı, Tarık Özcan, Mustafa Uçurum, Lütfü Şahsuvaroğlu, Suavi Kemal Yazgıç ve Şadi Oğuzhan. Kitaplık bölümünde altı yazar ve altı kitap görüyoruz. Mustafa Uçurum’un Kaybolmak Bir Yaradır isimli şiirinden bir alıntıyla bitireyim: … Kaybolmak bir yaradır, kanayan bir yara / Derman olsun diye cümle dertlere / Ben, her gece o yarayı kanatır dururum. Fikir ve sanat dergisine, tedev30@gmail.com e posta adresinden veya 0212 527 50 32 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Modern Türk Şiirinin Paradigmaları

Aylık yayımlanan Yedi İklim’in, 418. sayısı yayımlandı. Osman Bayraktar’ın sekiz kişilik yayın kurulunda olduğu dergiyle ilgili yazımın başlığını Osman Hakan A.’dan ödünç aldım. Yedi İklim defterini şiirle, şiir bahsini de Sulhi Ceylan’ın Arzuhal’iyle açayım. Nurettin Durman ağabey Kim Bilir Daha Neler’le, Ahmet Karpınar Maske’yle, Faysal Soysal Ötede Bir Sayı’yla, Mehmet Baran Salgın’la, Halil İbrahim Peşmen White Cigarette Black Ligter’le, Sezer Taş Rapsodi Kalite ve Kumaş’la, Hasan Hüsnü Yazıcı Karıncalar ve Antikalar’la Yunus Sabit Özengin uzun başlıklı şiiriyle, Cengiz Yılmaz İkrâr’la ve Aslan Demir İki İnsan Ya da Hiç’le bu sayının şairleri. Çizerlerimizse, Mustafa Cemil Efe (hat), Hasan Aycın ve Zeynep Hilal Özder. İsmail Kıllıoğlu ve Ali Haydar Haksal yazılarını sürdürüyor. Âlim Kahraman da Günlük’lerinin yedincisini okuruyla buluşturdu. Kitap tanıtım ve tahlil yazarları Osman Bayraktar, Resul Yılmaz, Zeynep Ersöz, Nurgün Varol ve Ercan Durukan. Ahmet Karpınar’ın dizeleriyle kapatayım: gözleri / birinci derece yakınım. Kültür, sanat, medeniyet ve edebiyat dergisine, ahmettahirhaksal@hotmail.com e posta adresinden veya

0216 352 49 77 no’lu telefondan ulaşılabilir.







