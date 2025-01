Bu kitap Efendimiz’i çağımıza anlatma çabasıyla yazıldı

Klasik siyer anlayışı ve Batı tesiriyle siyer anlayışı iki ucu temsil ediyor. Oysa İslam, her şeyde dengeyi tavsiye eder. Her türlü aşırılık; kullukta, ibadette aşırılık bile reddedilmiş. Denge, istikâmet orta yol… Biz bu kitapta iki aşırı ucun ortasını, orta yolu izliyoruz. Orta yol şudur: Hz. Peygamber elbet bir insandır, Kur’an defalarca buna işaret eder. Hz. Peygamber de insanüstü vasıflar ve yakıştırmalara şiddetle karşı çıkar. Evet, insan ama diğer insanlardan farkı var: Allah ile irtibata geçmiş. Allah onunla bir şekilde irtibat kurmuş; melekler vasıtasıyla, kalbine indirerek… Bu başlı başına olağanüstü bir durum. Bunu nasıl göz ardı edebiliriz? Üstelik bu ilişki kendisine ilk vahiy gelmesinden vefat gününe kadar çok dinamik bir şekilde hergün her an her saniye devam etmiş ve hiçbir zaman kesilmemiş. Onun hayatını okuduğumuz zaman bu ilişkinin izlerini sürekli görüyoruz. Bu iki hususu göz önüne alarak, klasik dönemdeki o yüceltmelerden sarf nazarla onu bir insan olarak bir de Batı tesiri çerçevesinde İslam dünyasından gelişen onu sıradan bir insan olarak görmekten de vazgeçerek diğer insanlardan farklı bir insan olduğuna, Allah’ın sürekli gözetiminde ve korunmasında ve yönlendirmesinde bulunduğunu göz önüne alarak onun hayatını anlatma çabası bu kitabı ortaya çıkardı. “Yeni siyer”den kastımız da budur.