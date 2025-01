Priştine’den İstanbul’a üç kuşaktır zamanın bekçiliğini yapıyorlar

Aydınoğlu, Beyoğlu’nun insani ve kültürel değerlerinin zayıflaması gibi saatçilik mesleğinin de dijitalleşmeyle değişmeye başladığını vurgulayarak, özellikle mekanik saatçiliğe olan ilginin azaldığını, dedesi ve babasının zamanında siparişlere yetişemediklerini ancak bugün bu yoğunluktan oldukça uzak kaldıklarını ifade etti. Eskiden bayramlarda ve ramazan ayında çok yoğun çalıştıklarını aktaran Aydınoğlu, “Eskiden çok yoğun bir dönemdi. Özellikle Ramazan Bayramı’nda masa saatleri tamir için gelirdi. Bir yıl, Ramazan Bayramı arifesinde 200 saat tamir ettik. O kadar çok iş vardı ki insanlar oruç tutuyor, bayram namazına kalkıyor, işleri yetiştiremiyorduk. Şimdi ise yeni çıkan telefonlar yüzünden işler oldukça düştü.” dedi. Aydınoğlu, dükkanlarının bulunduğu Sinemacılar Sokağı’nın geçmişte Yeşilçam oyuncu ve figüranlarının uğrak yeri olduğundan bahsederek, “Bu sokak Sinemacılar Sokağı’ydı. Her sabah, o dönemin kabadayı filmlerindeki figüranlar 100-150 kişi sokağımızdan geçerdi. Hatta İstiklal Caddesi’ne bile araba trafiği varken, bu sokak neredeyse her zaman kalabalıktı.” diye konuştu. Artık saatçiliğe duyulan ilginin azaldığının altını çizen Aydınoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Yine de saat meraklılarıyla işimizi devam ettiriyoruz. Saatçilik, günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Dijital dönüşüm olsa da insanlar hala kaliteli saatlere yöneliyor. İyi saat kullanan insanlar bizi buluyor, biz de onlara hizmet veriyoruz. Eski ustaların her zaman işi olur çünkü biz parçaları tamir edebiliriz, kırık olanı yaparız. Eğer biz yapmazsak işler yurt dışına kayar. Müşterimiz var ama dönüşüm bu hızla giderse 70-80 yıl sonra saat tamircisi bulmak zorlaşacak.”