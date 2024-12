Seni anlayan yoksa kalabalıkta yalnızsın

“Bir dilin her kelimesi ve kelime kümesi o dilin belli üretim kalıplarına göre biçimlenir ve buna göre de belli bir anlam yükü taşır” diyen Prof. Dr. Mertol Tulum, yılın kavramı seçilen “kalabalık yalnızlık”ı dil bilgisi açısından şöyle açıklıyor: “Bu birleşikte kalabalık, Arapça ‘yeğinlik, üstünlük’ anlamındaki galebe kelimesinin Türkçe’de halklılaştırılmış biçimi olan kalaba’ya -lık eki getirilerek yapılmış bir kelimedir, kullanışa göre de dilimizde anlamca hem addır, hem sıfat: Lâf kalabalığı, kalabalık içinde kaybolmak, kalabalığa karışmak; kalabalık aile, kalabalık bir seyirci topluluğu gibi. Yalnızlık’a gelince; bu kelimede ‘tek başına olan, yanında kimse bulunmayan’ anlamında kökten Türkçe bir sıfat olan yalnız’a aynı -lık eki getirilerek yalın anlamlı bir ad, bir durum (=hal) adı üretilmiştir. Yeni üretim kalabalık yalnızlık’a gelelim şimdi: Bir birleşikte ortaya çıkacak anlam onun kurucu kelimelerinin anlamlarının katılımıyla olması gerekliğine bağlı bulunduğuna göre kalabalık yalnızlık’ta kalabalık anlamca ad mıdır, sıfat mıdır? Şöyle de sorabiliriz: Ad olabilir mi? Olamazsa, demek ki sıfatsa, o zaman yalın bir ad olan, bir insanın içinde bulunduğu durumu, hâli bildiren yalnızlık, ‘yeğinlik, büyüklük, çokluk, aşırılık’ türünden nitelik bildiren kalabalık ile nasıl bir anlam bağı ile bağlanabilir? Şöyle olmuyor mu: yeğin/yoğun/aşırı/büyük yalnızlık. Yüklenmek istenmiş olan anlamın bu olduğunu sanmıyorum, ya da ben öyle anlamıyorum. Konu bir çağda yaşanan bir insan/insanlık hâlinin, yeğinlik içinde yokluk, ya da kalabalık içinde ilişki yoksunluğunun kavramlaştırılması ise, bunun belki daha iyi seçilmiş kelimelerle, ama öncelikle daha anlaşılır bir birleştirme kalıbı ile kurulması beklenirdi: Ana kavram yalnızlık olduğuna göre, örnek olarak: kalabalıkta yalnızlık; kalabalık içinde yalnızlık; kalabalık, ama yalnızlık, kalabalığa boğulmuş/gömülmüş yalnızlık gibi.”

“Toplum içinde her zaman yoğun yaşanmış bir insan hâli olan yalnızlık, eski edebiyatımızda gurbet, uzlet, tenhâyî, vahdet, vahşet gibi kelimelerle hemen her yazarın, her edebiyat erinin diline düşmüş, kalemine takılmıştır”diyen Tulum, bu dünyadaki yaşanmışlıkların en gerçek olanını yaşayan ve duyanların sesiyle yansıtılan çok sayıda örneği bulunduğunu anlatıyor ve bizimle şu örnekleri paylaşıyor: