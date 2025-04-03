A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde, gıda, temizlik, kişisel bakım ve daha birçok kategoride indirimli ürünlere kolayca ulaşabilirsiniz. A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayımlandı. Moped, aktivite koltuğu, mikser, blendere seti, masa tenisi, saç kurutma makinesi, süpürge gibi birçok ürün indirimli olarak A101 kataloğunda yer aldı. Peki A101 aktüel ürünlerde neler var? İşte A101 3 Nisan Perşembe aktüel ürünler kataloğu.
Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile birbirinden avantajlı ürünler satışa sunuluyor. İndirimli ürünler arasında elektronik eşyadan mutfak araç gereçlerine, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok seçenek bulunuyor. A101 indirimli ürünler listesi her hafta güncellenerek, hesaplı alışverişin kapılarını aralıyor. "Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?" sorusunun cevabını öğrenmek ve fırsatları kaçırmamak için A101 aktüel ürünler kataloğu listesine haberimizde göz atabilirsiniz.
A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 NİSAN PERŞEMBE
Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL
APEC APS2 Elektrikli Moped 26.990 TL
Onvo 75 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 29.999 TL
Hı-Level 58 İnç 4K Ultra HD TV 15.999 TL
Onvo 32 İnç Frameless HD Ready Google TV 5.999 TL
Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL
Televizyon çeşitleri 29.999 TL - 15.999 TL - 5.999 TL
Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL
Bluetooth Kulaklık 299 TL
SEG Çamaşır Makinesi 12.499 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.799 TL
No-Frost Buzdolabı 18.999 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL
Dondurulmuş Piliç 139 TL
Beşler Dana Kangal Sucuk 219 TL
4.5 L Emek Ayçiçek Yağı 299 TL
500 g Tam Kıvamında Yoğurt 24,75 TL
1 Kg Siyah Zeytin 230 TL
250 g Kahve Dünyası Filtre Kahve 169 TL
Çelik Çay Makinesi 2.199 TL
Schafer Stand Mikser 3.799 TL
Overlok Makinesi 7.999 TL
Multi Blender Seti 1.899 TL
Samsung Süpürge 4.299 TL
Saç Kurutma Makinesi 749 TL
Mini Masa Tenisi 4.999 TL
Koşu ve Yürüyüş Bandı 6.990 TL
Spor İstasyonu 11.899 TL
Spin Bike 4.490 TL
Saten Gecelik 179 TL
Dantelli Sabahlık 199 TL
Dantelli Şortlu Takım 249 TL
Kadın Pijama Takımı 449 TL
Paşabahçe 3'lü Bardak 115 TL
Servis Tabağı 299 TL
Porselen Fincan Takımı 12 Parça 549 TL
Orta Boy Çaydanlık 979 TL
Tepsi çeşitleri 84,50 TL
Kızartma Tenceresi 399 TL
4'lü Saklama Kabı 59,50 TL
32 L Oto Termos 1.199 TL
20 L İzolasyonlu Piklik Sepeti 399 TL
15.5 L Piknik Termosu 399 TL
10 KG Kedi Mamaları 469 TL - 679 TL
Evcil Hayvan Su Çeşmesi 699 TL
Filtre Kahve Makinesi 4.499 TL
Stand Mikser 3.799 TL
Konuşan Cam Çay Makinesi 2.599 TL
Mutfak Robotu 1.599 TL
Cam Demlikli Çay Makinesi 1.299 TL
Blender Seti 1.099 TL