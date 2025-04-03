MSÜ TERCİH EKRANI 2025: Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ne zaman bitiyor?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2025 MSÜ öğrenci temini kapsamında, adaylar Kara Harp Okulu (KHO), Deniz Harp Okulu (DHO), Hava Harp Okulu (HHO), Sahil Güvenlik Komutanlığı (SG) ve Astsubay Meslek Yüksekokulu (MYO) bölümleri için tercihlerine başlıyor. Tercih aşamasını geçen adaylar, ikinci seçim aşamasına geçmek üzere Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri 24 Mart günü başladı ve 18 Nisan tarihinde son bulacak. Tercihler e-Devlet üzerinden alınıyor.

Tercih sürecini başarı ile atalatan adaylar ikinci seçim aşamasına geçecek. İkinci seçim aşamasına geçen adaylar da

Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak.

MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI

Tercih aşamasında dikkat edilecek Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları puan türleri şöyle: - Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal), - Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık), - Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel), - Deniz Harp Okulu (DHO), - Hava Harp Okulu (HHO), - Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO) - Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO), - Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO), - Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO), - Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO) - Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretlen adaylar müzik yetenek sınavına girer) tercihi yapılabilecek.

Tercih aşamasında dikkat edilecek Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları puan türleri şöyle:

- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),

- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),

- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretlen adaylar müzik yetenek sınavına girer) tercihi yapılabilecek.

Hava Harp Okulu adayları için kadın-erkek boy sınırı 165-190 cm (dâhil) arasında olacak.Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları adaylarında; erkek adaylar için 165-210 cm (dâhil) (19 yaşından küçük erkek adaylar için 165-190 cm) arasında, kadın adaylar için de 160-200 cm (19 yaşından küçük kadın adaylar için 160-190 cm) arasında olacak.Boy-kilo sınırına uymayanları adaylarıkları noktalanacaktır.

Hava Harp Okulu adayları için kadın-erkek boy sınırı 165-190 cm (dâhil) arasında olacak.

Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları adaylarında; erkek adaylar için 165-210 cm (dâhil) (19 yaşından küçük erkek adaylar için 165-190 cm) arasında, kadın adaylar için de 160-200 cm (19 yaşından küçük kadın adaylar için 160-190 cm) arasında olacak.