Her bayramda olduğu gibi bu bayram da toplu taşıma ücretsiz hizmet veriyorken bayramın son gününde Marmaray, otobüs, metro, vapur veya metrobüs kullanacaklar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, 4 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramın son gününde metro, marmaray, metrobüs, vapur, otobüs bedava mı?