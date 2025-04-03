Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olan toplu taşıma 9 güne uzatılan bayram tatilinde devam edecek mi? Ücretsiz toplu taşıma devam ediyor mu, bitti mi? 2-3-4-5-6 Nisan tarihlerinde toplu taşıma bedava mı? Bugün metro, marmaray, metrobüs, vapur, otobüsler bedava mı? İşte bayram sona erdikten sonra toplu taşıma hakkında bilinmesi gerekenler
Her bayramda olduğu gibi bu bayram da toplu taşıma ücretsiz hizmet veriyorken bayramın son gününde Marmaray, otobüs, metro, vapur veya metrobüs kullanacaklar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, 4 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramın son gününde metro, marmaray, metrobüs, vapur, otobüs bedava mı?
BAYRAM TATİLİNDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ramazan Bayramı sona erdikten sonra toplu taşıma ücretli hizmet verecek. 2 Nisan 2025 Çarşamba gününden itibaren toplu taşıma bedava olmayacak.
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 3 NİSAN 2025
Bugün (3 Nisan Perşembe) metro, marmaray, metrobüs, vapur, otobüsler ücretli olarak hizmet vermeye devam ediyor.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025
Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi
1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı