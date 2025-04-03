Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor kurultayda aday olacak mı?

Bir gazetecinin, “Önümüzdeki günlerde kurultay var, genel başkanlığa aday mısınız?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Hayır hayır, öyle bir şey söz konusu değil. CHP kurumsal kimliği olan bir partidir. Kurumun yetkili organları görevdedir. Onların vereceği her karara bir partili olarak biz de uyacağız. Kesinlikle öyle bir şey yok” cevabını verdi. Ancak Kılıçdaroğlu, merkez yönetim kurulu ve il başkanları toplantısından bir gün önce 17 Mayıs’ta, daha önce aday olmayacağına yönelik tutumunu değiştirerek, bir anda adaylığını ilan etti.

Baykal sonrasında aday olmayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, 2010-2023 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkanı olarak 13 yıl göre yaptı.