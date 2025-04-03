CHP’nin 6 Nisan’daki olağanüstü kurultayı Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak. Özel’in karşısına Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olarak çıkıp çıkmayacağı merak edilirken Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Deniz Baykal, kaset kumpası sonrası genel başkanlıktan istifa etmişti. Kılıçdaroğlu 2010’da, Baykal’dan boşalan CHP genel başkanlık koltuğuna aday olmayacağını açıklamış ancak kısa bir süre sonra adaylığını ilan etmişti. Kılıçdaroğlu, aday değilim dediği CHP genel başkanlık koltuğunda 13 yıl, 170 gün oturmuştu.
CHP 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel imzalı yazıda, 21. Olağanüstü Kurultay’ın 6 Nisan Pazar günü saat 10.00’da Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanacağı bildirildi. Yazıda, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı tarih ve yerde saat 13.00’te yapılacağı da belirtildi.
Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor kurultayda aday olacak mı?
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Aday mısınız?" sorusuna, "Hayır efendim. Ben aday değilim." yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu daha önce de Deniz Baykal'ın istifası sonrası genel başkanlık için aday olmayacağını açıklamıştı.
Kılıçdaroğlu daha önce de aday değilim demişti
7 Mayıs 2010’da bir internet sitesinde CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a kumpas görüntüleri yayınlandı. Baykal, görüntülerin yayınlanmasından üç gün sonra partisinin genel başkanlığından istifa etti.
Baykal’ın istifa ettiği gün, Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin konu ile ilgili sorularını cevapladı. “Baykal’a haksızlık yapıldığını ve toplum vicdanının bu haksızlığı kabul etmediğini” söyledi.
Bir gazetecinin, “Önümüzdeki günlerde kurultay var, genel başkanlığa aday mısınız?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Hayır hayır, öyle bir şey söz konusu değil. CHP kurumsal kimliği olan bir partidir. Kurumun yetkili organları görevdedir. Onların vereceği her karara bir partili olarak biz de uyacağız. Kesinlikle öyle bir şey yok” cevabını verdi. Ancak Kılıçdaroğlu, merkez yönetim kurulu ve il başkanları toplantısından bir gün önce 17 Mayıs’ta, daha önce aday olmayacağına yönelik tutumunu değiştirerek, bir anda adaylığını ilan etti.
Baykal sonrasında aday olmayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, 2010-2023 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkanı olarak 13 yıl göre yaptı.
CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve getiriliş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Önder Sav Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına nasıl getirdiğini anlattı: Önce aday değilim dedirtip sonrasında aday yaptım
Önder Sav Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığına nasıl getirdiğini anlattı: Önce aday değilim dedirtip sonrasında aday yaptım DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN