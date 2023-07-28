Önder Sav Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığına nasıl getirdiğini anlattı: Önce aday değilim dedirtip sonrasında aday yaptım

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Kılıçdaroğlu'nun göreve geliş sürecinde bilinmeyenleri anlattı.
Sevigen'in hedefindeki kritik isim CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve getiriliş sürecine ilişkin Habertürk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Önder Sav Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına nasıl getirdiğini anlattı: Önce aday değilim dedirtip sonrasında aday yaptım
"Kılıçdaroğlu benim aday olmamı ben de onun aday olmasını istedim"
Sav'ın kritik açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Sevigen'in iddialarına yanıt: Kemal Bey'in geliş projesinin uydusu haline geldim
"Kılıçdaroğlu gereğini yapıp istifa etmeli"
Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Bunun böyle devam etmesi partiyi yaralar. Sayın Kılıçdaroğlu istifa eder, 45 gün içinde parti kurultaya gider. İstiyorsa tekrar aday olur, orada bir sıkıntı yok. 25 Temmuz 2020'de toplanan kurultay delegeleri sayın Kılıçdaroğlu'nu büyük çoğunlukla seçtiler. Aynı delegenin büyük çoğunluğu halen kurultay delegesi olarak görev yapacak durumundadır."