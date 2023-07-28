Önder Sav Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığına nasıl getirdiğini anlattı: Önce aday değilim dedirtip sonrasında aday yaptım

Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Bir gücün muhalefeti dizayn ettiğini ve Kılıçdaroğlu'nu koltuğa oturttuğunu söyleyen Sevigen, "Kemal Bey'in kaset operasyonuna dair Önder Sav ve Ali Topuz bilgi sahibi. Topuz öldü gitti, Sav çıkıp yaşananları açıklasın" dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Recep Tayyip Erdoğan iktidarını hedef alan skandal 'darbe' imasına da değinen Sevigen, "Bu güçler Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyor. Bunu da gazetecilere, trollere para vererek yapıyorlar. İçimizden biri bu güçlere 'otur yerine' diyemedi." diye konuştu.