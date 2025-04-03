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Eczaneler bugün kapalı mı, ne zaman açılacak? 3 Nisan eczane açılış ve kapanış saatleri

Eczaneler bugün kapalı mı, ne zaman açılacak? 3 Nisan eczane açılış ve kapanış saatleri

Tuğba Güner
13:523/04/2025, Perşembe
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Eczane
Eczane

Ramazan Bayramı bugün sona ermiş olsa da, kamu çalışanları için ilan edilen 9 günlük tatil süreci devam ediyor. Bayramı takip eden 3 günün idari izin kapsamına alınmasıyla tatil süresi uzatıldı. Bu nedenle, 2 Nisan 2025 tarihinde hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor.

Eczaneler ne zaman açılıyor sorusu, özellikle hafta içi, hafta sonu ya da resmi tatillerde ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Eczanelerin açılış saatleri Türkiye genelinde büyük oranda benzerlik gösterse de, bazı illerde küçük farklılıklar olabiliyor. Bu nedenle "eczaneler ne zaman açılıyor?" sorusuna net yanıt almak için güncel bilgilere ulaşmak önem taşıyor.

ECZANELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye genelinde eczanelerin standart çalışma saatleri şu şekildedir: Hafta içi ve cumartesi günleri sabah 09:00'da açılır, akşam 19:00'a kadar hizmet verir. Bu saat aralığı, vatandaşların reçeteli ve reçetesiz ilaç ihtiyaçlarını karşılamaları için belirlenmiştir.

BUGÜN (3 NİSAN 2025) ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

2 Nisan 2025 tarihinde, Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından birçok vatandaş, hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bayram tatilinin 9 gün olarak uzatılmasıyla birlikte, bazı kurumlar idari izin kapsamına alınmıştı.

Eczaneler, Ramazan Bayramı süresince nöbetçi sistemle hizmet vermişti. 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla ise eczaneler normal çalışma saatlerine dönecek ve 09:00 ile 19:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Pazar günleri ve resmi tatiller dışında, eczaneler bu saatler arasında açıktır.



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