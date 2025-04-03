Zam oranı tabloya eklendi! 2025 emekli maaş zammı hesaplandı: 14.469 TL ve üstü emekli maaşı alanlar...

Emekli maaşı hesaplamasında önemli bir rol oynayan enflasyon verileri, TÜİK tarafından açıklanıyor ve bu veriler, emekli zammının belirlenmesinde kritik bir referans niteliği taşıyor. Bu nedenle, binlerce emekli, her yıl TÜİK tarafından açıklanan enflasyon farkını dikkatle takip ediyor. TÜİK, 2025 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait enflasyon verilerini geçtiğimiz aylarda duyurdu. Ancak, 2025 Mart ayına ait enflasyon verisi henüz açıklanmadı. Bu verilere dayanarak tahmini emekli maaşı zammı hesaplanabiliyor.