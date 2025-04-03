Bitcoin ne kadar kaç dolar? 3 Nisan Perşembe BTC düştü mü son durum nedir?

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Trump tarifeleri sonrasında Bitcoin çakıldı: BTC ne kadar kaç dolar? İşte kripto para biriminde son durum

Trump tarifeleri sonrasında Bitcoin çakıldı: BTC ne kadar kaç dolar? İşte kripto para biriminde son durum

09:083/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bitcoin fiyatı
Bitcoin fiyatı

ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyanın merakla beklediği gümrük tarifeleri kararlarını açıkladı. 88 bin dolar sınırına dayanan kripto para birimi Bitcoin (BTC), tarifelerin resmen duyurulmasıyla birlikte ivme kaybederek 83 bin dolar seviyelerine kadar geri çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump, küresel piyasaların merakla beklediği yeni gümrük vergisi düzenlemesini açıkladı. Tüm ülkelere genel olarak yüzde 10 gümrük vergisi getirilirken, bazı ülkelerin vergi oranları ek vergilerle artırıldı. Buna göre, Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Japonya’ya yüzde 24, Hindistan’a yüzde 26, Güney Kore’ye yüzde 25, Birleşik Krallık ve Türkiye’ye ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi. Trump'ın açıklamalarının ardından piyasalarda oynaklık artarken, en sert düşüşler kripto para piyasasında yaşandı.

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Bitcoin, çarşamba akşamı 88 bin dolara yaklaşırken, tarifelerin ardından 83 bin dolara kadar geriledi.

Gün içinde yükseliş trendinde olan hisse senetleri de, gümrük tarifeleri sonrası kayıp verirken kriptoyla bağlantılı hisseler de düşüşten etkilendi. Bitcoin yatırımlarıyla bilinen ve daha önce MicroStrategy adıyla faaliyet gösteren Strategy (MSTR) hisseleri yaklaşık yüzde 7, kripto borsası Coinbase Global (COIN) yüzde 6, Robinhood (HOOD) ise yüzde 9 değer kaybetti.



#Bitcoin
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