İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının devamıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 80,38 olarak ölçüldü. İşte 3 Nisan Perşembe 2025 İstanbul Ömerli, Elmalı, Terkos, Kazandere, Darlık, Sazlıdere, Istrancalar, Pabuçdere 'İSKİ baraj doluluk oranları' barajları doluluk oranları...
İstanbul barajlarının genel doluluk oranı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Uzun bir süredir % 70'ler seviyesinde seyreden İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı 1 Nisan itibariyle % 80 seviyesini aştı. Peki, bugün 3 Nisan Perşembe 2025 İstanbul barajları doluluk oranları nasıl?
3 NİSAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
3 Nisan Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,38 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 3 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %92,72
Darlık Barajı: %78,05
Elmalı Barajı: %94,21
Terkos Barajı: %80,62
Alibey Barajı: %64,23
Büyükçekmece Barajı: %75,28
Sazlıdere Barajı: %58,29
Istrancalar Barajı: %44,54
Kazandere Barajı: %85,51
Pabuçdere Barajı: %84,42
NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.