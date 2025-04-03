İstanbul barajlarının genel doluluk oranı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Uzun bir süredir % 70'ler seviyesinde seyreden İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı 1 Nisan itibariyle % 80 seviyesini aştı. Peki, bugün 3 Nisan Perşembe 2025 İstanbul barajları doluluk oranları nasıl?