CİHAZLAR 45 KEZ DÜŞMEYE KARŞI TEST EDİLECEK





Tebliğ taslağı, cihazların fiziksel dayanıklılığına yönelik de net kurallar getiriyor. Buna göre, cep telefonları ve tabletler koruyucu kılıf veya folyo olmadan 45 kez düşmeye karşı dayanıklı olmak zorunda. Bu düşme testlerinin sonuçlarına göre ürünlerin satışına izin verilecek.

Ayrıca cihazlar, çizilmeye karşı belirli bir sertlik seviyesini geçmeyecek şekilde tasarlanacak. 1 milimetreden büyük yabancı cisimlerin girişine karşı dayanıklılık ve su sıçramasına karşı koruma da zorunlu olacak. Bu düzenlemeler, tüketicilere daha uzun ömürlü ve güvenli cihazlar sunmayı amaçlıyor.



