Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), akıllı telefon ve tabletler başta olmak üzere teknolojik cihazlar için yeni düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor.Teknolojik ürünlere dayanıklılık standartı geliyor. Yedek parça garantisi 7 yıl olacak. Cep telefonu ve tablet gibi teknolojik ürünler çevreye duyarlı hale getiriliyor. Yeni düzenlemeyle yedek parça temini 7 yıl zorunlu olacak, cihazlar 45 kez düşmeye karşı dayanıklı üretilecek. Uygulamanın haziranda başlaması bekleniyor.
Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan tebliğ taslağı ile cihazların daha çevre dostu ve dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.
YEDEK PARÇADA EN AZ 7 YIL GARANTİ ŞARTI
Yeni düzenlemeyle birlikte üretici ve ithalatçı firmalar, piyasaya sundukları cep telefonu, tablet, kamera, hoparlör gibi ürünlerin piyasa arzı sona erdikten sonra da yedek parça sağlamaya devam edecek. Bu zorunluluk en az 7 yıl boyunca geçerli olacak. Böylece cihazların ömrü uzatılacak, tamir edilebilirlik artacak ve elektronik atıkların azaltılması sağlanacak.
CİHAZLAR 45 KEZ DÜŞMEYE KARŞI TEST EDİLECEK
Tebliğ taslağı, cihazların fiziksel dayanıklılığına yönelik de net kurallar getiriyor. Buna göre, cep telefonları ve tabletler koruyucu kılıf veya folyo olmadan 45 kez düşmeye karşı dayanıklı olmak zorunda. Bu düşme testlerinin sonuçlarına göre ürünlerin satışına izin verilecek.
Ayrıca cihazlar, çizilmeye karşı belirli bir sertlik seviyesini geçmeyecek şekilde tasarlanacak. 1 milimetreden büyük yabancı cisimlerin girişine karşı dayanıklılık ve su sıçramasına karşı koruma da zorunlu olacak. Bu düzenlemeler, tüketicilere daha uzun ömürlü ve güvenli cihazlar sunmayı amaçlıyor.
SIFIRLAMA YAZILIMI ZORUNLU HALE GELİYOR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yeni düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesi ise veri güvenliğiyle ilgili. Tüm akıllı cihazlarda, kullanıcıların kişisel verilerini tamamen silmeye yarayan bir sıfırlama yazılımının yüklü olması zorunlu hale gelecek. Bu yazılım, cihaz el değiştirdiğinde ya da servise verildiğinde verilerin tamamen temizlenmesini sağlayacak. Bu sayede kişisel veri güvenliği güçlendirilecek.
TAMİRCİLERE SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Cihaz tamiriyle uğraşan işletmelere yönelik de yeni yükümlülükler geliyor. Yetkili ya da özel servislerin, yaptıkları işlemlerden doğabilecek zararlara karşı sigorta yaptırmaları gerekecek. Bu adım, tüketici haklarını koruma açısından önemli bir güvence sağlayacak.
İŞLETİM SİSTEMİ GÜNCELLEMELERİ DE DENETLENECEK
Yeni düzenleme, işletim sistemi güncellemeleri konusunda da üreticilere ve ithalatçılara sorumluluklar yüklüyor. Cihazlara yapılan yazılım güncellemelerinin cihazın performansını düşürmemesi, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilememesi şart koşulacak. Ayrıca üretici firmaların güncelleme desteği süresi ve kapsamı konusunda şeffaf bilgi vermeleri gerekecek.