Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş zam bekleniyor. Otogaza ise cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş fiyat artış öngörülüyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 3 Nisan 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...