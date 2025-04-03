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BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları ne zaman?

14:523/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 2025
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 2025

BİLSEM bireysel değerlendirme tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait takvime göre belirlenmiş durumda. Öğrencilerin yerleştirme sürecinin ikinci aşaması olan bireysel değerlendirme sınavları, 7 Mart 2025'te açıklanan sonuçlarla birlikte başlayan bir süreçte gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz ay BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler bireysel değerlendirme sınavlarının tarihini ve giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak etmeye başladı. 2025 yılına ait Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme takvimine göre, bireysel değerlendirme sınavları Mart 2025 tarihinde yapılacak. Giriş belgeleri ise sınav tarihinden önce, 2025 yılı Mart ayında adayların erişimine sunulacak.

BİLSEM BİREYSEL SINAVLAR NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlayacaktır.

GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler için bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri 08 Nisan 2025 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecektir.

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