​Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022 ve 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre toplam 1.381 engelli öğretmen ataması gerçekleştirecektir. ​Adaylar, 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle elektronik ortamda başvuruda bulundular. İlk aşama ardından gözler ikinci aşama olan tercih sürecine çevrildi. Peki engelli öğretmen ataması ikinci aşama tercihleri ne zaman başlayacak? MEB engelli öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? İşte detaylar.