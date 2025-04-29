Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "10 bini Milli Eğitim Akademisi olmak üzere toplam 25 bin öğretmen ataması müjdesini gençlerimizle paylaşmak istiyorum." demişti. Engelli öğretmen atama sürecinde de takvim işliyor.

​Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022 ve 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre toplam 1.381 engelli öğretmen ataması gerçekleştirecektir. ​Adaylar, 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle elektronik ortamda başvuruda bulundular. İlk aşama ardından gözler ikinci aşama olan tercih sürecine çevrildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1381 engelli öğretmen atamasıyla ilgili olarak, "Süreç bittikten sonra o arkadaşlarımız da aramıza katılacak. Bir an önce süreci yönetmek istiyoruz. Personel Genel Müdürlüğümüz takviminde ilan etmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Peki engelli öğretmen ataması ikinci aşama tercihleri ne zaman başlayacak? MEB engelli öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? İşte detaylar.

MEB Engelli öğretmen ataması ne zaman?

Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada terchiler 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında alındı. Millî Eğitim Bakanlığı 1381 engelli öğretmen ataması 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki haftalık bir aranın ardından gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Erdoğan, yaptığı konuşmada, Çarşamba günü 1381 engelli öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çarşamba günü yapılacak 1381 engelli öğretmen atamasına ilişkin, "Azimleriyle, inançlarıyla ve güçlü duruşlarıyla geleceğimize ışık tutacak kıymetli öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Maarif ailemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Öğretmen ataması yapılanlar göreve ne zaman başlayacak?

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.

Engelli öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu?