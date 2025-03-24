MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılında kullanılacak haritaları yayımladı

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Müşterek Harita Üretimine İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında, ders kitapları ile eğitim araçlarında kullanılmak üzere temel haritacılık ilke ve kurallarına uygun olarak hazırlanan haritalar yayımlandı. Yayımlanan haritalar, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren baskı ve dağıtımı yapılacak ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılacak.
Protokol çerçevesinde öğrenme süreçlerinde daha işlevsel kullanılabilmesi amacıyla bilimsel ilkelere uygun şekilde çizilen haritalar, ders kitapları ve eğitim araçlarında yer almak üzere hazırlandı.
Böylece ders kitapları ve eğitim araçlarında yer alan haritaların doğru ve eksiksiz bilgiler içermesi sağlanarak dezenformasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor.
Ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılmak üzere hazırlanan haritalar, özellikle Türkiye'nin jeopolitik konumu, tarihî ve bölgesel gelişim süreçlerini içeriyor.
Yayımlanan haritalar, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren baskı ve dağıtımı yapılacak ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılacak.
İlk etapta 6 harita güncellendi ve 40 yeni harita üretildi
Mevcut kullanılan 6 harita güncellenirken ek olarak kırk yeni harita üretildi. Çalışmaları devam eden haritalar da tamamlandığında erişime sunulacak.
Öte yandan, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına başvurusu yapılacak taslak ders kitapları ve eğitim araçlarında da bu haritaların kullanımı esas alınacak.
Müşterek Harita Üretimine İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında hazırlanıp erişime açılan haritalar şu şekilde:
1. Türkiye'nin Mülki İdare Bölümleri ile Kara ve Deniz Komşuları Haritası
2. Türk Dünyası Haritası
3. Türkiye Fiziki Haritası
4. Kıbrıs Adası Fiziki Haritası
5. Dünya Siyasi Haritası
6. Dünya Fiziki Haritası
1. Tarım Devrimi'nin Gerçekleştiği Bölgeler - 1
2. Tarım Devrimi'nin Gerçekleştiği Bölgeler - 2
3. Akadların Sınırları Haritası
4. Eski Çağ Anadolu Medeniyet Havzaları Haritası
5. Anadolu, Mezopotamya ve Mısır'daki İlk Yerleşim Yerleri Haritası
6. Asya Hun Devleti Haritası
7. XVI. Yüzyılda Avrupa Haritası
8. Büyük Seyahatler ve Avrupa'nın Sömürgecilik Faaliyetleri Haritası
9. Osmanlı Devleti'nin Nüfuz ve Hâkimiyet Alanları Haritası
10. Dört Halife Dönemi İslam Devleti Haritası
11. Emeviler Dönemi İslam Devleti Haritası
12. Eski Çağ Medeniyet Havzaları - 1
13. Eski Çağ Medeniyet Havzaları - 2
14. Eski Çağ'da Akdeniz Havzası Haritası
15. Peloponez Savaşlarından Önce Eski Yunan ve Akdeniz Havzası: MÖ 431 Haritası
16. Gazneli Devleti Haritası
17. Göktürk Devleti: MS 552-653 Haritası
18. Hz. Muhammed Dönemi'nde İslam Devleti Haritası
19. İpek - Baharat - Kürk Ticaret Yolları Haritası - 1
20. İpek - Baharat - Kürk Ticaret Yolları Haritası - 2
21. İslamiyet'in Yayılışı VII ve IX. Yüzyıllar Haritası
22. İslamiyet'in Doğduğu Dönemde Asya - Avrupa - Afrika - 1 Haritası
23. İslamiyet'in Doğduğu Dönemde Asya - Avrupa - Afrika - 2 Haritası
24. Karahanlı Devleti: 840-1212 Haritası
25. Kavimler Göçü (375) Öncesi Roma İmparatorluğu ve Çevresi Haritası
26. Kavimler Göçü Sonrası Avrupa ve Çevresi Haritası
27. Kavimler Göçü Sonrası Avrupa ve Doğu Roma Haritası
28. Konargöçer Türk Toplulukları ve Devletleri Haritası
29. Eski Çağ'da Kral Yolu Haritası
30. II. Göktürk (Kutluk) Devleti Haritası
31. Medeniyet Havzaları - 1 Haritası
32. Medeniyet Havzaları - 2 Haritası
33. Eski Çağ Mısır Medeniyeti'nin Sınırları Haritası
34. İkinci Yüzyıl Başında Roma İmparatorluğu Haritası
35. MÖ II - MS IV. Yüzyıllar Arası Roma İmparatorluğu'nun Sınırları Haritası
36. Sâsâni İmparatorluğu (MS II.-VII. Yüzyıl) Haritası
37. Sümer Şehir Devletleri Haritası
38. Türklerin Anayurdu ve Göç Yönleri Haritası
39. Türkiye Selçuklu Devleti Haritası
40. Uygur Devletleri Haritası