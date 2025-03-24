MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılında kullanılacak haritaları yayımladı

Protokol çerçevesinde öğrenme süreçlerinde daha işlevsel kullanılabilmesi amacıyla bilimsel ilkelere uygun şekilde çizilen haritalar, ders kitapları ve eğitim araçlarında yer almak üzere hazırlandı.

Böylece ders kitapları ve eğitim araçlarında yer alan haritaların doğru ve eksiksiz bilgiler içermesi sağlanarak dezenformasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılmak üzere hazırlanan haritalar, özellikle Türkiye'nin jeopolitik konumu, tarihî ve bölgesel gelişim süreçlerini içeriyor.

Yayımlanan haritalar, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren baskı ve dağıtımı yapılacak ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılacak.

İlk etapta 6 harita güncellendi ve 40 yeni harita üretildi

Mevcut kullanılan 6 harita güncellenirken ek olarak kırk yeni harita üretildi. Çalışmaları devam eden haritalar da tamamlandığında erişime sunulacak.

Öte yandan, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına başvurusu yapılacak taslak ders kitapları ve eğitim araçlarında da bu haritaların kullanımı esas alınacak.

Müşterek Harita Üretimine İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında hazırlanıp erişime açılan haritalar şu şekilde:

Güncellenen Haritalar

1. Türkiye'nin Mülki İdare Bölümleri ile Kara ve Deniz Komşuları Haritası

2. Türk Dünyası Haritası

3. Türkiye Fiziki Haritası

4. Kıbrıs Adası Fiziki Haritası

5. Dünya Siyasi Haritası

6. Dünya Fiziki Haritası

Yeni Çizilen Haritalar

1. Tarım Devrimi'nin Gerçekleştiği Bölgeler - 1

2. Tarım Devrimi'nin Gerçekleştiği Bölgeler - 2

3. Akadların Sınırları Haritası

4. Eski Çağ Anadolu Medeniyet Havzaları Haritası

5. Anadolu, Mezopotamya ve Mısır'daki İlk Yerleşim Yerleri Haritası

6. Asya Hun Devleti Haritası

7. XVI. Yüzyılda Avrupa Haritası

8. Büyük Seyahatler ve Avrupa'nın Sömürgecilik Faaliyetleri Haritası

9. Osmanlı Devleti'nin Nüfuz ve Hâkimiyet Alanları Haritası

10. Dört Halife Dönemi İslam Devleti Haritası

11. Emeviler Dönemi İslam Devleti Haritası

12. Eski Çağ Medeniyet Havzaları - 1

13. Eski Çağ Medeniyet Havzaları - 2

14. Eski Çağ'da Akdeniz Havzası Haritası

15. Peloponez Savaşlarından Önce Eski Yunan ve Akdeniz Havzası: MÖ 431 Haritası

16. Gazneli Devleti Haritası

17. Göktürk Devleti: MS 552-653 Haritası

18. Hz. Muhammed Dönemi'nde İslam Devleti Haritası

19. İpek - Baharat - Kürk Ticaret Yolları Haritası - 1

20. İpek - Baharat - Kürk Ticaret Yolları Haritası - 2

21. İslamiyet'in Yayılışı VII ve IX. Yüzyıllar Haritası

22. İslamiyet'in Doğduğu Dönemde Asya - Avrupa - Afrika - 1 Haritası

23. İslamiyet'in Doğduğu Dönemde Asya - Avrupa - Afrika - 2 Haritası

24. Karahanlı Devleti: 840-1212 Haritası

25. Kavimler Göçü (375) Öncesi Roma İmparatorluğu ve Çevresi Haritası

26. Kavimler Göçü Sonrası Avrupa ve Çevresi Haritası

27. Kavimler Göçü Sonrası Avrupa ve Doğu Roma Haritası

28. Konargöçer Türk Toplulukları ve Devletleri Haritası

29. Eski Çağ'da Kral Yolu Haritası

30. II. Göktürk (Kutluk) Devleti Haritası

31. Medeniyet Havzaları - 1 Haritası

32. Medeniyet Havzaları - 2 Haritası

33. Eski Çağ Mısır Medeniyeti'nin Sınırları Haritası

34. İkinci Yüzyıl Başında Roma İmparatorluğu Haritası

35. MÖ II - MS IV. Yüzyıllar Arası Roma İmparatorluğu'nun Sınırları Haritası

36. Sâsâni İmparatorluğu (MS II.-VII. Yüzyıl) Haritası

37. Sümer Şehir Devletleri Haritası

38. Türklerin Anayurdu ve Göç Yönleri Haritası

39. Türkiye Selçuklu Devleti Haritası