MEB Ortak yazılı sınav tarihleri ne zaman? 6.7. ve 9. sınıfların ortak sınavları...

"MEB Ortak yazılı sınav tarihleri ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak sınav tarihleri merak konusu oldu. İlk dönem ardından ikinci dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman? İşte 6.7. ve 9. sınıfların ortak sınav tarihleri