MEB Ortak yazılı sınav tarihleri ne zaman? 6.7. ve 9. sınıfların ortak sınavları...

2024-2025 Eğitim öğretim yılının 1. Dönem ortak yazılı sınavları tamamlanırken, öğrenciler ve veliler gözlerini 2. Dönem ortak yazılı sınavlarına çevirdi. MEB'in sınav takvimine göre, 6. sınıf ve 7. sınıflar için Türkçe ve Matematik derslerinden, 9. sınıf öğrencileri için ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinden yapılacak olan ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu.
"MEB Ortak yazılı sınav tarihleri ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak sınav tarihleri merak konusu oldu. İlk dönem ardından ikinci dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman? İşte 6.7. ve 9. sınıfların ortak sınav tarihleri
ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ 2025
6. Sınıf Türkçe 24 Mart 2025
6.Sınıf Matematik 25 Mart 2025
7. Sınıf Türkçe 27 Mart 2025
7. Sınıf Matematik 28 Mart 2025
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 24 Mart 2025
9. Sınıf Matematik 25 Mart 2025