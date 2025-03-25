2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 10 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bursuluk sınav takvimi öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde devam ediyor. Peki, 2025 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavında kaç soru sorulacak, İOKBS kaç dakika sürecek?
Bursluluk sınavı Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11.sınıflarında eğitim gören öğrenciler için her sene uygulanıyor. İOKBS sınav başvurusu 10 Şubat 2025 – 3 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce 4 Mart 2025 tarihine kadar sistem üzerinden onaylandı. Peki MEB bursluluk sınavı ne zaman, İOKBS sınav yerleri ne zaman belli olacak?
2025 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
27 Nisan 2025 pazar günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı resmî internet adresinden ilan edilecek.
MEB İOKBS BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 (yedi) gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
BURSLULUK SNINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK, İOKBS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
2025 bursluluk sınavda tüm sınıf seviyelerinde dört seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında ne getirmelidirler?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı, ayrıca öğrenciler, nüfus müdürlüklerince verilen barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.
İOKBS kontenjan dağılımları neye göre belirlenir?
Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
(a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
(b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
(c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
(ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.
İOKBS'de boş kalan kontenjanlar nasıl değerlendirilir?
Kontenjan dağılımında İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun 1.1. Kontenjan Dağılımı maddesinde yer alan (a) ve (c) bentlerindeki kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.
Aynı maddenin (b) bendinde belirtilen %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.