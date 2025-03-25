Öğrenciler sınava gelirken yanlarında ne getirmelidirler?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı, ayrıca öğrenciler, nüfus müdürlüklerince verilen barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

İOKBS kontenjan dağılımları neye göre belirlenir?

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

(a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

(b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

(c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

(ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.