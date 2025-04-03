Emeklilik tarihini 6 yıl öne çekecek! 1800-3600-4500 prim günü yeterli sayılacak

Emeklilik planı yapan milyonlarca kişi için EYT düzenlemesi yeni bir dönemin kapısını araladı. Ancak 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için mevcut emeklilik koşulları halen zorluğunu koruyor. Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı ve en az 7.000 prim günü gerekliliği devam ederken, belirli meslek grupları ve yasal düzenlemeler kapsamında bazı avantajlar sağlanabiliyor. Erken emeklilik fırsatları sunan bu düzenlemeler, sigortalıların prim günlerini ve yaş şartlarını esneterek emeklilik tarihini öne çekebiliyor.

1 /10 Daha az primle ya da daha erken yaşta emekli olabilmek için çeşitli avantajlı yöntemler bulunuyor. Sigorta giriş tarihi, meslek grubu ve özel durumlara göre emeklilik yaşı ve prim günleri değişkenlik gösterebiliyor. İşte erken emekliliği mümkün kılan bazı yollar

2 /10 Sigorta Giriş Tarihi: Emeklilik Sürecini Belirleyen Ana Faktör Emeklilik hesaplamalarında en önemli kriter sigorta giriş tarihidir. Sigortalı olarak çalışmaya başlanan tarih ne kadar eskiyse, o kadar erken emekli olmak mümkün olur. Ayrıca hangi sigorta statüsünde daha fazla prim ödendiği de belirleyicidir.

3 /10 SSK (4A): 25 yıl sigortalılık süresi ve prim şartı bulunuyor. Bağ-Kur (4B): Daha uzun prim ödeme süresi gerektiriyor. Emekli Sandığı (4C): Devlet memurlarının tabi olduğu emeklilik sistemi. Eğer farklı sigorta türlerine prim ödendiyse, son 7 yıl içinde en fazla primin hangi statüde ödendiği emekliliğin hangi kurumdan olacağını belirler.

4 /10 Çocuk Borçlanması ile Kadınlar İçin Avantaj Kadın çalışanlar, sigorta giriş tarihinden önce doğan çocukları için borçlanma yaparak prim günlerini artırabilir. Üç çocuk için toplam 6 yıl (2.160 gün) prim kazanılabilir. Çocukların, annenin sigorta başlangıç tarihinden önce doğmuş olması gerekir. Bu yöntem, yaş şartını düşürmez ancak eksik primleri tamamlamak için kullanılabilir.

5 /10 Erkekler İçin Askerlik Borçlanması: Emekliliği Öne Çekiyor Sigorta giriş tarihinden önce askerlik yapan erkekler, askerlik süresini borçlanarak sigorta başlangıç tarihini geriye çekebilir. Borçlanılan askerlik süresi kadar sigorta girişi geriye çekilir. Bu sayede en az 1 yıl erken emekli olma fırsatı doğar. Prim eksiği olanlar için tamamlayıcı bir avantaj sağlar.

6 /10 10 Yıl Primle (Kısmi Emeklilik) Emekli Olma Fırsatı 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3.600 prim günü ile kısmi emeklilik hakkı kazanabiliyor. Kadınlar için yaş şartı: 58 Erkekler için yaş şartı: 60 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için prim şartı 4.500 güne, sigortalılık süresi ise 25 yıla çıkıyor.

7 /10 Malulen Emeklilik: Çalışma Gücünü Kaybedenler İçin Çalışma hayatında en az %60 iş gücü kaybı yaşayanlar, malulen emeklilik hakkı elde edebilir. En az 1.800 gün prim ödeme şartı bulunuyor. Sağlık kurulu raporu ve SGK onayı gerekiyor. Çalışma kapasitesini büyük ölçüde kaybedenler, yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyor.

8 /10 Engellilere Vergi İndirimi ile Erken Emeklilik %40 ve üzeri engellilik oranına sahip sigortalılar, vergi indirimi sayesinde yaş şartına takılmadan emekli olabilir. 15 yıl sigortalılık süresi ve 3.600 gün primle erken emeklilik hakkı kazanılabilir. Engellilik derecesine göre prim gün şartı değişiklik gösterebilir. İşe giriş tarihine göre 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.680 gün primle emeklilik imkânı sunuluyor.

9 /10 Yıpranma Payı: Ağır İşlerde Çalışanlar İçin Avantaj Bazı meslek gruplarında çalışanlar için yıpranma payı (fiili hizmet süresi zammı) eklenerek emeklilik süresi öne çekiliyor. Yıpranma payından kimler faydalanabilir? Madenciler Gazeteciler Gemi adamları Polisler Sağlık çalışanları Örneğin, madenciler her yıl için 180 gün ek prim kazanarak daha erken emekli olabiliyor.