TÜİK, Mart ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Bu verinin açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacakları zam oranının büyük bir kısmı netleşmiş olacak. Böylelikle 15,5 milyon emekli için 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Emekli maaşı için tablo yeniden şekillendi. SSK, BAĞKUR emeklisi için 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon beklentilerine göre yeni maaş tablosu...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon verileri, özellikle kiracılar ve ev sahipleri için büyük bir önem taşıyor. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı da maaşlara fark olarak eklenecek.
SSK, BAĞKUR emeklisi için 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Mart ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve emeklinin 2025 Temmuz maaş zammı için önemli bir gösterge olacak. Enflasyon verileri 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak. Üç aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayındaki maaş artışının önemli bir kısmı ortaya çıkmış olacak.
Memur ve emekli 2 aylık enflasyon farkı ne kadardı?
Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart'ta kamuoyu ile paylaşıldı. Şubat ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 arttı. 2 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 7.3 olarak ortaya çıktı. Böylede emekli maaş hesaplamasında Şubat ayı rakamıyla yüzde 7.2 olarak ortaya çıktı.
Memur Maaşları Ne Kadar Artacak?
İlk iki aylık verilere göre memur ve memur emeklileri için yüzde 1,34 oranında bir enflasyon farkı oluştu. Bu farkla birlikte Temmuz ayında yapılacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı toplamda yüzde 6,41'e ulaştı. Önümüzdeki dört ayda açıklanacak enflasyon verilerine göre bu oran daha da yükselebilir.
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Ocak ayında en düşük memur maaşı 39.205 TL'den 43.726 TL'ye yükselmişti. Şu anki enflasyon oranına göre Temmuz'da en düşük memur maaşı 46.528 TL'ye çıkacak. Aynı şekilde, en düşük memur emeklisi maaşı da 17.588 TL'den 19.617 TL'ye yükselmişti. Mevcut enflasyon oranlarıyla bu rakam Temmuz'da 20.875 TL'ye ulaşacak. Ancak, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileriyle bu rakamlar daha da yukarı çıkacak..
Ağustos Ayında Yeni Zam Gündemde
Memur ve memur emeklileri için Temmuz zammı 3 Temmuz'da kesinleşecek ve aynı ay içerisinde maaşlara yansıtılacak. Ancak, Temmuz ayında gözler sadece bu zamma değil, Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeye de çevrilecek.
Ağustos ayında gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmeleri, memurların ve memur emeklilerinin önümüzdeki iki yıl boyunca alacağı maaş zamları ve sosyal haklar açısından kritik önem taşıyor. Bu süreçte hükümet ile sendikalar masaya oturacak ve 2026 yılı sonuna kadar geçerli olacak mali ve sosyal haklar belirlenecek.
Temmuz ayında gerçekleşecek enflasyon farkı ve zam oranı, Ağustos'taki toplu sözleşme görüşmelerinde masadaki en önemli veri olacak. Memurlar ve emekliler, hem Temmuz'da maaşlarına yansıyacak zamları hem de Ağustos'taki toplu sözleşme sürecini yakından takip ediyor.
Zam oranları belirleme süreci nasıl işliyor?
2025 toplu sözleşme kapsamında, memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları için yılın ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında ise yüzde 5 zam yapılması öngörülüyor. Ancak enflasyon bu seviyelerin üzerinde gerçekleşirse, memur ve emeklilere ek fark ödemesi yapılacak.
Bu nedenle, yılsonuna kadar olan enflasyon rakamları bu oranları doğrudan etkileyebilir. Eğer enflasyon beklenenden yüksek çıkarsa, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı artacak. Temmuz ayında yapılacak bu zam, yılın ilk yarısının enflasyon verileri üzerinden hesaplanacak.