Ağustos ayında gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmeleri, memurların ve memur emeklilerinin önümüzdeki iki yıl boyunca alacağı maaş zamları ve sosyal haklar açısından kritik önem taşıyor. Bu süreçte hükümet ile sendikalar masaya oturacak ve 2026 yılı sonuna kadar geçerli olacak mali ve sosyal haklar belirlenecek.





Temmuz ayında gerçekleşecek enflasyon farkı ve zam oranı, Ağustos'taki toplu sözleşme görüşmelerinde masadaki en önemli veri olacak. Memurlar ve emekliler, hem Temmuz'da maaşlarına yansıyacak zamları hem de Ağustos'taki toplu sözleşme sürecini yakından takip ediyor.



