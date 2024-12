İslam Ansiklopedisi için Cuma günü buluşurduk

Ben bu kuruluşa 1993 yılında adımımı attım ve o sırada bir taraftan hazırlığı bir taraftan yayını gerçekleştirilen İslam Ansiklopedisi’nin (DİA) ilim heyetine katıldım. Bu katılışımda İsmail Erünsal Bey’in ve Tayyar Altıkulaç Hocamızın rolü oldu. O zaman yedinci cildi yeni çıkmıştı ansiklopedinin, katılışımdan yirmi küsur yıl sonra, kırk altı cilt olarak tamamlandı. Hala oradaki masam duruyor, yıllarca ortak bir mesaiyi sürdürdüğümüz dostlarla haftada bir de olsa buluşabiliyoruz. Geçmiş yılları konuşmamıza gerek yok her zaman, birbirimizi görmek, o haftanın ilim, sanat ve edebiyat hayatı üzerine biriktirdiklerimizi paylaşmak, kritik etmek bile ayrı bir zevk veriyor. Yeni çalışmalarımızdan söz etmenin, yeni bir kitap veya yazımız çıkmışsa birbirimize onları ulaştırmanın tadını belki de en çok burada yaşıyoruz. Ziyaretimize gelen dostlar ve genç arkadaşlarla burada buluşmaya devam ediyoruz.

1993 yılında, eski binada, İSAM ekibine katıldığımda alanım olan edebiyat dalında Mustafa Uzun ile Abdullah Uçman hocalar vardı (Bir de rahmetli Nurettin Albayrak). Onlar ansiklopedinin ilk ekibindendiler. Hemen o yıllar içinde İskender Pala, Orhan Okay, Beşir Ayvazoğlu, Ömer Faruk Akün arka arkaya biz de bu isimlere dahil olduk. Ayrı odalarda olsak bile işimiz sık sık bir araya gelmemizi gerektiriyordu. Şimdiki külliyenin yapımı tamamlanıp oraya geçtikten bir süre sonra aynı katta aynı ve yan yana odalarda toplanmış olduk. Biz Abdullah Uçman, İskender Pala, Beşir Ayvazoğlu’yla genişçe bir odadaydık. Yan odada Orhan Okay’la Nurettin Durman çalışıyorlardı. Onun bitişiğinde ise Mustafa Uzun’un odası bulunuyordu (Ömer Faruk Akün hoca, fakültedeki odasında bulunan kitaplarıyla girişte soldaki büyük odaya anca sığabilmişti.) Mutad buluşma ve çalışma günümüz Cuma’ydı. Hepimiz o günün gelmesini iple çekerdik. Üniversitedeki mesaimizi hafta içinde bitirir, Cuma’yı İSAM’a ayırırdık (isteyenler buna Cumartesiyi de eklerdi). İSAM’daki çalışmalarımız çok zevkli geçerdi. Hem kendi içimizde hem de ilgili alanlardaki (mesela Arap ve Fars edebiyatı gibi) hocalarla gerektiğinde bilgi alışverişleri yapar, yarı bağımsız bir hava içinde işlerimizi sürdürürdük. Yardımcı Doçent olarak gelenler buradaki çalışmaları sürerken Doçent ve Profesör oldu. Çocuklarımız büyüdü torun torba sahibi olmaya başladık. Yıllar geçti bazılarımızın emeklilik yıllarımız geldi. Bu arada bazı hocalarımız sessizce aramızdan ayrılmaya başladı. 2016 yılında Ömer Faruk Akün hocayla Nurettin Albayrak’ı kaybettik. 2017 yılı Ocak’ında ise Orhan Okay Hoca rahmetli oldu. Orhan Hoca benim de içinde bulunduğum Yeni Türk Edebiyatı ilim heyetinin başkanlığını yürütüyordu. Onun beyefendiliği, tevazuu, etrafına karşı takındığı yumuşak, işlerin yürüyüşü bakımından kararlı tavrı unutulmazdı. Her ölüm bir boşluk doğuruyordu, Hocanın ölümü daha büyük bir boşluk açtı iç âlemimizde. Saygı ve sevgiye dayanan bir meslektaş ilişkisi gelişmişti aramızda. Birbirimizle ilmi meselelere ait ayrıntıları paylaşır, yeni bir bilgi veya gelişmeden haberdar olursak çoğu zaman Cuma’yı beklemeden telefona sarılırdık. Çoğu zaman telefon konuşmalarımız da uzar, zamanın nasıl geçtiğini anlayamazdık. Cuma günü İSAM’a ilk gelen Orhan Hoca olurdu. Ben biraz geç gelir, odama geçmeden mutlaka Hoca’ya uğrardım. Bana takılmaktan geri kalmaz: Ooo, yemeğe yetiştin, derdi. Çoğu zaman yemekte hepimiz bir araya gelir, yemek süresini elimizden geldiği kadar uzatarak orada da sohbeti koyulaştırırdık. Biz Yeni Türk Edebiyatçıları Tanpınar ve Yahya Kemal gibi isimlerden söz açtıkça, halk edebiyatıyla uğraşan Nurettin Hoca dayanamaz, yarı şaka yarı ciddi; Tanpınar’la Yahya Kemal’den başka konu yok sanki, diye mızlanmadan edemezdi (Sonunda ben kendisine Tanpınar’ın Halk edebiyatımızla, türkülerimizle de derin bir bağı var, sen de onu çalış; hem bize katılmış olursun, dedim. Rahmetli’nin son çalışması bu konu üzerine oldu ve 2016 yılında Tanpınar’ın Türküsü kitabını çıkardı.)