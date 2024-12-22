Nasreddin Hoca sofrasına buyurun

“Fıkra” demek biraz Nasreddin Hoca demek. Kendisiyle özdeşleşen Akşehir Belediyesi’nin Nasreddin Hoca fıkralarını yer verdiği bir yayınında yüzlerce fıkraya ulaşabilirsiniz. Bunların bazılarında da hoca sofradadır. Veya o meşhur fıkradaki gibi göle yoğurt mayalamakta, çok sevdiği ciğer akşam sofraya gelmeyince “kedi yedi” diyen hanımına kilo hesabıyla sormaktadır: “Et buysa kedi nerede, kedi buysa et nerede?” Fıkraların birinde hoca yine ciğer alır eve giderken bir tanıdığı ona harika bir ciğer yemeği tarifi verir. Fakat hoca eve varamadan ciğeri çaldırır. Hırsızın ardından “tarifi bende kaldı” der. Etli pilav ve yoğurt, bal, hoşaf, pirinçle yapılan çorba, keçi boynuzu, tarhana çorbası, turşu, kavurma, ördek geçen fıkralar gibi tuz ve ekmeğin, bal ile sirkenin bir arada anıldığı fıkralar da vardır. Bir fıkrada hoca bıldırcın pişirip komşusunu çağırır. Yemeği çalınmış ve yerine de canlı bıldırcınlar bırakılmıştır. Hoca Allah’a yakarır: “Ya Rabbi! Sana iman ettim muhakkak sen bu kuşları diriltirsin fakat benim yağım, biberim, tuzum nerede?” der. Nasreddin Hoca, kültürel bir miras olarak çok kıymetlidir. Öyle ki düşündüğümüz gibi sadece ülkemizde değil, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi Türk Cumhuriyetleri'nde de Nasreddin Hoca fıkraları anlatılmaktadır. Bu sebeple 2022 yılında “Nasreddin Hoca Fıkraları Anlatma” bir kültürel miras olarak UNESCO “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi”ne eklenmiştir. Akşehir’le bütünleşmiş, Eskişehir’de doğmuş Nasreddin Hoca’nın fıkralarında geçen yemeklerden birkaç tanesinin bu yazının sonunda olmasını istedim. Yemek tariflerini seçerken bu iki mekân arasında kalmaya özen göstererek hocanın çok sevdiği ciğer ile hayalini kurduğu tarhana çorbasının tariflerini paylaşmak istiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.