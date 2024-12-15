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Trabzon hurmasıyla kışa lezzet katın

Trabzon hurmasıyla kışa lezzet katın

Ülkü Menşure Solak
04:0015/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
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Trabzon hurması
Trabzon hurması

Bağışıklığı güçlendiren, sindirimi kolaylaştıran ve kalp sağlığını koruyan Trabzon hurması, kış aylarında sofralarımıza sağlık ve lezzet getiriyor. Tazesi kadar kurusu da faydalı olan bu doğal antioksidan kaynağı, tatlılardan salatalara kadar birçok tarifte yerini alıyor. Bugün sizlerle Trabzon hurmasından yapabileceğiniz salata ve çikolatalı kek tarifi paylaşıyoruz.

Kış aylarının pazar tezgahlarında bolca bulunan turuncu lezzet Trabzon hurması, ülkemizin deniz kıyılarında rahatlıkla yetişir. Bir adı da ‘cennet hurması’dır ama biz ona ‘Trabzon hurması’ deriz. 1930’larda Trabzon’da yaygın olarak yetiştirilmeye başlandığı yazılan bu güzel meyve bize, muhtemelen çok daha önce İpek yolu üzerinden Çin’den gelmiştir.


Trabzon hurması bağışıklık sistemini güçlendirir

İçerisinde, A, C vitaminleri, potasyum gibi besin ögeleri bulunan Trabzon hurması lif açısından da oldukça zengindir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır ve kalp sağlığını korur. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur. Bu da hem kansere hem de yaşlanma belirtilerine karşı lezzetli bir kalkan anlamına geliyor. Ekimkasım aylarındaki hasadından sonra taze olarak sofralarımıza ulaştırıldığı gibi, bir kısmı da kurutuluyor. Kurutulan meyvenin üzerinde, içindeki şekerin kuruma esnasında yüzeyde tozlaşması nedeniyle ortaya çıkan beyaz bir tabaka oluşuyor. Kurusu da tazesi kadar faydalı ve değerli. Hatta artık su oranı oldukça düştüğü için lif ve diğer besin ögelerinin yoğunluğu da artıyor. Aslında besin ögelerinin yoğunluğu nedeniyle diyetisyenlerin de en çok önerdiği meyvelerden biri. Fakat yine de her zaman olduğu gibi kararında yemenin gerekliliğini vurgulamadan edemeyeceğim. Taze haliyle henüz kabuğu sertse, tadı buruk olabiliyor. Bu yüzden biraz bekletip yumuşamasını sağlamak gerek. Meyve o kadar işlenmeye müsait ki, reçel, marmelat, dondurma, içecek, salata, tart olarak hem kurusu hem de yaşı bin bir çeşidiyle sofralara gelebilir. Anavatanı olan Uzak Doğu’da Japon, Çin mutfaklarında pirinç unuyla hazırlanan tatlıların iç malzemesi olduğu gibi, Fransa’da, İtalya’da da tart ve bisküvilerde kullanılıyor, kahvaltılıklara tat katıyor. Ülkemizde de sanatçı eller Trabzon hurmasını farklı farklı lezzetlere dönüştürmüşler. Biz de Trabzon hurmasının, peynir ve yeşilliklerle birlikte salata olarak hem kurusunu hem tazesini kullanabilir, kek hamurlarına katabilir veya pudingini yapabiliriz. Fransızlar gibi tart ve bisküvilerde, örneğin elmalı kurabiyede elma yerine kullanabiliriz. Gelin bugün, birkaç Trabzon hurmalı tarif deneyelim. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.


Trabzon hurmalı çikolatalı kek

MALZEMELER
: l 3 adet yumurta l 1 su bardağı toz şeker l 1 su bardağı sıvı yağ l 2 adet Trabzon hurması l 2 su bardağı un l 1 paket kabartma tozu l 1/2 su bardağı kakao l 1/2 su bardağı süt l 1 çay kaşığı vanilya l 1 avuç damla çikolata l 1 avuç ceviz içi
YAPILIŞI
: Un, kabartma tozu ve kakaoyu eleyip karıştıralım. Trabzon hurmasını soyup çekirdeklerini çıkartalım ve blenderdan geçirelim. Yumurta ile şekeri çırpalım içine sıvı yağ ve sütü ekleyelim. Hurma püresini ilave edelim. Unlu karışımı ekleyelim,içine damla çikolata ve cevizi de ilave edelim, tahta bir kaşıkla yavaşça karıştıralım. Yağlayıp unladığımız kalıbımıza dökelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yarım saat pişirelim. Fırından çıkarınca 15 dakika dinlendirelim ve kalıptan çıkaralım. Dilimleyip servise alabiliriz. Afiyet olsun.

Trabzon hurmalı salata

MALZEMELER
: l 2 Trabzon hurması l 1 nar l 1 su bardağı ceviz içi l 100 g. dil peyniri l 1 yemek kaşığı nar ekşisi l Yarım demet roka l 1 fincan zeytinyağı l 1 limon l Bir fiske tuz
YAPILIŞI
: Diri haldeki Trabzon hurmalarının kabuklarını soyalım ve dilimleyelim. Dilimlediğimiz Trabzon hurmalarının üzerine limon sıkıp bir kaç dakika bekletelim. Narı ayıklayıp rokayı doğrayalım. Peyniri dilimleyelim. Bütün malzemeyi nar ekşisi, tuz ve zeytinyağı ile harmanlayalım. Afiyet olsun.

#Sofranın Dilinden
#tatlı
#salata
#Trabzon hurması

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