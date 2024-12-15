Trabzon hurmasıyla kışa lezzet katın

İçerisinde, A, C vitaminleri, potasyum gibi besin ögeleri bulunan Trabzon hurması lif açısından da oldukça zengindir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır ve kalp sağlığını korur. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur. Bu da hem kansere hem de yaşlanma belirtilerine karşı lezzetli bir kalkan anlamına geliyor. Ekimkasım aylarındaki hasadından sonra taze olarak sofralarımıza ulaştırıldığı gibi, bir kısmı da kurutuluyor. Kurutulan meyvenin üzerinde, içindeki şekerin kuruma esnasında yüzeyde tozlaşması nedeniyle ortaya çıkan beyaz bir tabaka oluşuyor. Kurusu da tazesi kadar faydalı ve değerli. Hatta artık su oranı oldukça düştüğü için lif ve diğer besin ögelerinin yoğunluğu da artıyor. Aslında besin ögelerinin yoğunluğu nedeniyle diyetisyenlerin de en çok önerdiği meyvelerden biri. Fakat yine de her zaman olduğu gibi kararında yemenin gerekliliğini vurgulamadan edemeyeceğim. Taze haliyle henüz kabuğu sertse, tadı buruk olabiliyor. Bu yüzden biraz bekletip yumuşamasını sağlamak gerek. Meyve o kadar işlenmeye müsait ki, reçel, marmelat, dondurma, içecek, salata, tart olarak hem kurusu hem de yaşı bin bir çeşidiyle sofralara gelebilir. Anavatanı olan Uzak Doğu’da Japon, Çin mutfaklarında pirinç unuyla hazırlanan tatlıların iç malzemesi olduğu gibi, Fransa’da, İtalya’da da tart ve bisküvilerde kullanılıyor, kahvaltılıklara tat katıyor. Ülkemizde de sanatçı eller Trabzon hurmasını farklı farklı lezzetlere dönüştürmüşler. Biz de Trabzon hurmasının, peynir ve yeşilliklerle birlikte salata olarak hem kurusunu hem tazesini kullanabilir, kek hamurlarına katabilir veya pudingini yapabiliriz. Fransızlar gibi tart ve bisküvilerde, örneğin elmalı kurabiyede elma yerine kullanabiliriz. Gelin bugün, birkaç Trabzon hurmalı tarif deneyelim. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.