Bir lezzet destanı: Halep mutfağı

Bölgede İstanbul’dan sonra en büyük ticaret merkezi olan şehirde Osmanlı döneminde yapılan çarşı, iç savaş öncesine kadar hareketliliğini koruyordu. Şehir öyle önemliydi ki, bin 500’lü yıllarda birçok devletin büyükelçiliği kurulmuştu. Tarihçiler, İstanbul’dan sonra en çok çini bulunan şehrin Halep olduğunu yazar. Şehirde Memluk, Selçuklu ve Osmanlı eserlerini görmek mümkündü. İnşallah bütün çalkantılı günlere rağmen görmek yeniden mümkün olacaktır. Sadece bunlarla değil ipeği, sabunu ve yemeklik her şeyin ocağa konulmaya hazır haliyle satıldığı ‘tembel avrat pazarı’ gibi kendine has, derinlikli Halep dokusu, Arap mutfağının, Türk mutfağı, Mezopotamya mutfaklarıyla birleştiği, Akdenizli zeytinyağının, tütsülerin yemeklere lezzet kattığı, yemek yapmanın kokularla ilişkisinin fark edildiği ve hep hassasiyet gösterildiği, yemek kitaplarında yüzlerce yıldır yemeklerle beraber, ziyafetlere gidecek konuklar için esans tariflerinin de kaydedildiği, eller için, yüz için, beden için ayrı ayrı kokuların kullanıldığı, enteresan büyülü bir mutfak kültürü olarak da bir kültür mirasıdır. Ve tüm bunları içinde barındıran çok haklı bir gerekçeyle UNESCO tarafından dünya kültür mirası listesine de alınan şehir, 2006’da İslam İş birliği Teşkilatı tarafından ‘İslam kültür başkenti’ seçilmiştir. Çok milletli, çok dinli, çok kültürlü Halep şehri, mutfak kültüründe de sınırlarını aşmış, Anadolu’ya, oradan batıya uzanmıştır. Köftelerin ve dolmaların şehri Halep’in meşhur lezzetlerine, türkülerde hep birlikte anıldığı Diyarbakır’da, Mardin’de, Şanlıurfa’da, Gaziantep’te rastlamak, Hatay’da bir Halep çarşısı tabelası görmek, Yozgat’tan, Erzurum’dan ‘Halep’ diyen türküler dinlemek, binlerce yıllık akrabalığımızın işareti değil de nedir? Adı cesurca bir meydan okumaya konu olup atasözlerimiz arasına da girmemiş midir ‘Haleb oradaysa, arşın burada’. Lahmacun, falafel, sembusek, künefe, dondurma, firig, babagannuş, mercimekli bulgur pilavı, kebaplar ve tutmaç, karnı yarık gibi daha nice lezzet, orada ve burada aynı ustalıkla pişer. Saray mutfağında da ‘Halep burması’, ‘Halep tava’, ‘Halep kebabı’ gibi birçok yemek yer bulmuştur. Gelin bugün saraylı Halep yemeklerinden birkaç tanesine göz atalım. Herkesin öz yurdunda huzurla yaşadığı günler için dua edelim. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.