Kahvenin sıfır noktasına yolculuk

16. yüzyılda İstanbul’da kahvenin ilk kavrulduğu yer olan ve Osmanlı’da kahvenin sıfır noktası olarak bilinen tarihi Beta Yeni Han İstanbul’un ilk kahve müzesinin de mekânı oldu. 1554 Kahve Müzesi adıyla ziyaretçilere kapılarını açan müze için açılış töreni düzenlendi. İstanbul tarihinin en önemli miraslarından olan Beta Yeni Han’ın restorasyonu sırasında gün yüzüne çıkan tarihi kahve fırınını müze olarak hizmete açan Beta Gıda, tarihin tozlu sayfalarında gizlenen tarihi Han’ın kaderinin değiştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylı İstanbul’un ilk kahve müzesi kahvenin zengin tarihini, üretim süreçlerini ve kültürel önemini ziyaretçilere tanıtmayı amaçlıyor. Kahvenin kültürel yolculuğunun başladığı yer olarak bilinen İstanbul’un, kahve tutkusunun yeniden canlandırılacağı müzede, Türk kahvesinin UNESCO tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras” olarak kabul edilen değerinin öne çıkarılması hedefleniyor.





Zengin kültürel miras

Osmanlı döneminin ticari ve sosyal hayatında merkezi bir rol oynayan bu yapı, kahvehane kültürünün kökenlerine ışık tutan zengin bir tarihsel ve kültürel mirası içinde barındırıyor. Geçmişte sırasıyla Emin Han, Tahmis Han, Hasırcılar Han isimleriyle anılan ve bugün Beta Yeni Han olarak bilinen bu yapı Osmanlı Kahve kültürünün doğduğu bölgedeki mimari ve sosyal bağlamı ile tarihte halen kullanılan 1554’te açılmış ilk kahvehane olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda 16. yüzyılda İstanbul’da kahvenin kavrulduğu ilk yer olarak biliniyor. Beta Han’ın restorasyonu sırasında tesadüfen gün yüzüne çıkarılan tarihi kahve fırını, bu yapının eşsiz geçmişini bir kez daha gözler önüne serdi. Biz de Beta Gıda olarak, bu tarihi kahve fırınını korumak ve Türk Kahve Kültürü’ne değer katmak amacıyla burayı müze haline getirmek ve herkesin ziyaret edebileceği bir yer haline getirmek istedik” dedi ve şöyle devam etti: “Müzeyi ziyaret eden misafirlerimiz, kahvenin hikâyesinin başladığı yerde yani kahvenin sıfır noktasında, kahve üretiminin tarihsel sürecini görebilecek. Bunun yanı sıra sergi bölümünde sergilediğimiz kahve üretim araçlarını keşfedebilecek. Kahveye ve tarihe ilgi duyan herkesi Beta Han’ın tarihi atmosferinde geçmişe doğru yolculuk yapmaya davet ediyoruz.”





Kahve gününe özel etkinlik

Beta Gıda tarafından Beta Yeni Han’da bu yıl üçüncü defa Dünya Kahve Günü etkinliği gerçekleştirildi. Türk kahvesinin zengin ve derin köklerinin keşfedildiği organizasyonda kahvenin tarihi, kahve hikâyeleri, kahve seremonisi, kahve demleme gibi kahveye dair pek çok konunun keyifli sohbetlerle aktarıldı. Etkinliğe Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda protokol katıldı. Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırma Derneği Başkanı Nuri Çolakoğlu (TKKA), Beta Gıda İstanbul Şube Müdürü Hatice Uğur ve Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı katıldı.





Âlâ Türk kahvesi tanıtımı

Türk kahvesi geleneğini sürdürmek ve bu geleneği modern bir dokunuşla yeniden yorumlamak amacıyla üretimine başlanan ve yeni ambalajıyla sunulan Âlâ Türk kahvesinin lansmanı da Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği kapsamında yapıldı. Özel tasarımla hazırlanan kahvenin ilk kez kavrulduğu bilinen tarihi fırın bu kahvenin lezzetine ilham kaynağı oldu.





GÖZÜME TAKILANLAR

Ünlü şefe hapis cezası

Restoranının istinat duvarı çöken ve bir kişinin ölümüne sebep olan ünlü şefe 5 yıl hapis cezası verildi. İstanbul Beşiktaş’ta 2022 yılında ünlü şef Somer Sivrioğlu’na ait restoranın istinat duvarının çökmesi sonucu yabancı uyruklu 1 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili görülen davada Sivrioğlu’na 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.





Saray’ın keşkeğine tescil

Küçükyoncalı keşkeği coğrafi işaretle tescillendi. Tekirdağ Saray’ın yöresel lezzetin diğer keşkeklerden farklı bir geçmişi ve tadı var. Yüzyıllardır bu coğrafyada üretilen bu yemeğin coğrafi işaretle tescillenmesi, sadece bu mirası korumakla kalmayıp aynı zamanda tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasına imkânı sağlayacak.





Dardanel suşi satacak

Dünya genelinde büyüyen suşi kategorisinde yatırım yapmaya devam eden Dardanel, uluslararası pazarda daha fazla pay almayı hedefliyor. Yunanistan’da açtığı üçüncü fabrikada Sushida Kallimanis markasıyla suşi üretmeye başladı. Bir yıldır yatırım çalışmaları devam eden fabrika yıllık 15 milyon adet suşi üretim kapasitesine sahip.





Pekmezin fotoğrafı

Üzümün kaynatılmasıyla elde edilen pekmezin fotoğrafı sanatçı İsmail Aybey’in deklanşörüne böyle yansıdı. Tohum Eğitim Kültür ve Doğu Derneği tarafından düzenlenen “İnsan ve Tarım” konulu ulusal fotoğraf yarışmasına 763 fotoğrafçı 2736 fotoğrafla katıldı. Manisa’da çektiği ’Pekmez’ isimli fotoğrafla yarışmaya katılan Aybey 30 fotoğrafın yer aldığı sergileme ödülüne layık görüldü. Aynı fotoğraf Türk Tabipler Birliği tarafından 2018 yılında düzenlenen yarışmada birinci seçilmişti.





Baklava Festivali sınırları aşıyor

13. Geleneksel Baklava Festivali Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 15 Aralık’ta düzenleniyor. Ülkemizin ilk AB’den coğrafi işaretle tescil alan lezzetlerden baklavanın 60 çeşidinin sergilendiği festivalde Azerbaycan’dan 10 çeşit baklava sunuluyor. Bu ürünler arasında Bakü, Gabala ve Şeki baklavaları gibi tatlılar yer alıyor. Baklava Festivali’nin ilk kez Türkiye sınırları dışında düzenlenmesini tarihi fırsat olarak değerlendiren BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım uluslararası nitelik kazanan festivali önümüzdeki yıllarda diğer Türk cumhuriyetlerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlemeyi hedeflediklerini bildirdi.



