Tarım Kredi Marketleri yeni indirim kampanyasını açıkladı. Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kredi Market, bazı ürünlerde "1 alana 1 bedava" kampanyasını başlattı. Tavuk but çeşitlerinde yapılan kampanyayla fiyatlar 79 TL’ye kadar düştü. Ayçiçek yağı 134,90 TL, makarna çeşitleri 17,90 TL, kaşar peyniri ise 139,90 TL ile rafta yerini aldı. Kredi market kampanyası 15 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek.

1 /9 Tarım Kredi Marketlerde vatandaşların en sevdiği kampanyalardan biri olan "1 alana 1 bedava" fırsatı da başladı. Et ürünlerinde yapılan indirim dikkat çekerken, özellikle tavuk but fiyatları 79 TL seviyesine kadar geriledi. Peki, Tarım Kredi Aktüel ürünler neler? İşte, Tarım Kredi Aktüel nisan indirimleri.

2 /9 Özellikle şekerleme ve sakızlarda geçerli olan kampanya, 15 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlar, açıklanan tarihe kadar geçerli olan fırsatlarla alışverişlerini avantajlı şekilde sürdürebilecek.

3 /9 EFOR FİLİZ ÇAY, 1000 G 144,90 ₺

4 /9 ULTRA TEMİZLEYİCİ SPREY ÇEŞİTLERİ SARI GÜÇ , MAVİ GÜÇ , 1L 65,00 ₺

5 /9 TARIM KREDİ DANA KASAP SUCUK 400 G 150,00 ₺ TİRYAKİ SİYAH ÇAY 1 KG 144,90 ₺ TARIM KREDİ 0,1 YAĞLI SÜT 1 L 21,50 ₺ TARSÜT TEREYAĞ 250 G 84,90 ₺ PEYSAN SÜZME PEYNİR 600 G 89,90 ₺ TARSÜT TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 700 G 209,00 ₺

6 /9 Solo TUVALET KAĞIDI 40'LI 229,90 ₺

OMO ACTIVE FRESH COLD POWER SIVI DETERJAN ÇEŞİTLERİ RENKLİLER, BEYAZLAR, 1690 ML 209,90 ₺

agarta DOĞAL DİŞ MACUNU ÇEŞİTLERİ MISVAK ÖZLÜ, BİTKİ ÖZLÜ 100 ML 99,90 ₺

TARIM KREDİ KAKAOLU FINDIK KREMASI (%5) 500 G 56,50 ₺

ANADOLU KURU FASULYE 1 KG 58,90 ₺

TARIM KREDİ DOMATES SALÇASI 700 G 36,90 ₺

TARIM KREDİ PİLAVLIK BULGUR 2,5 KG 62,50 ₺

ULUDAĞ GAZOZ ÇEŞİTLERİ EFSANE PORTAKAL, 1,5 L 34,50 ₺

KIZILAY ŞALGAM VE LİMONATA ÇEŞİTLERİ ACILI, ACISIZ ŞEKERLİ, ŞEKERSİZ, 1 L 26,90 ₺

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