Kocaeli'de Vali Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın duyurdu: Afetzedelere nakdi destek başladı

Kocaeli'de 15 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanak yağış ve su baskınlarının ardından devletin tüm kurumları afetin izlerini silmek için harekete geçti. AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen ortak basın toplantısında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, selden zarar gören vatandaşlara yönelik başlatılan yardım seferberliğinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

"CAN SUYU OLARAK ONAR BİN TL HESAPLARA YATIRILIYOR"

Arama, kurtarma ve temizlik çalışmalarının yanı sıra nakdi yardımların hızla başladığını belirten Vali İlhami Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenekle ilk müdahale ödemelerinin yapıldığını söyledi. Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Zararın büyüğüne küçüğüne bakılmaksızın, sadece bir ilk müdahale, ilk bir can suyu olması ve acil ihtiyaçlar için kullanılabilmesi amacıyla vatandaşlarımızın hesaplarına onar bin lira yatırıldı. Bu destek, daha sonra tespit edilecek zarardan bağımsız olarak sağlanacak. Tespitler yapıldıkça bu paralar anlık olarak hesaplara yatırılıyor. Bugün ve yarın tüm vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Asıl zararla ilgili tespitler yapıldıkça gereği yerine getirilecek."

"HANELERE 20 BİN ESNAFLARA 40 BİN TL DESTEK"

Büyükşehir Belediyesi olarak sahada aktif şekilde yer aldıklarını belirten Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Sosyal Hizmetler biriminin 33 araç ve 55 personelle kapı kapı dolaştığını ifade etti. İlk etapta 250 hane ve 30 esnafa ulaşıldığını belirten Büyükakın, sağlanan yardımları detaylandırdı:

"Gittiğimiz noktalarda hane başına 20 bin lira, esnaf başına 40 bin lira nakit desteği sağlıyoruz. Hanelere verilen 20 bin liralık desteğin dışında, önümüzdeki süreçte evlerindeki temizliğin tamamlanmasının ardından mobilya, beyaz eşya gibi desteklerimizi de ayrıca vereceğiz. Bu yardımlar, verilen nakdi desteğe ek olarak sağlanacak."

Başkan Büyükakın ayrıca, barınma veya ek ihtiyaç talebi olan tüm vatandaşların 153 numaralı Büyükşehir Belediyesi çağrı hattı üzerinden yetkililere 24 saat ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.