Körfez’de temizlik konutlarda dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un heyetle gerçekleştirdiği görüşmede, deprem riski taşıyan yapıların yenilenmesi için yeni finansman modelleri ve Körfez’in temizliğine yönelik ortak çalışma formülleri değerlendirildi.

630 BİN YAPI İÇİN DÖNÜŞÜM ALARMI

İzmir’de yaklaşık 900 bin yapı bulunduğu, bunların yüzde 70’ine karşılık gelen yaklaşık 630 bininin acilen yenilenmesi gerektiği belirtiliyor. Kentin deprem riski taşıyan yapı stokunun dönüştürülmesi, toplantının öncelikli başlıkları arasında yer alırken İstanbul’da uygulanan ve hak sahiplerine hibe, kredi ve taşınma desteği sağlayan “Yarısı Bizden” kampanyasının İzmir’de de hayata geçirilmesi gündeme geldi. Kampanyanın kentte uygulanmasına yönelik çalışmaların, dönüşüm sürecindeki finansman sorunlarının aşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

KÖRFEZ İÇİN ÜÇLÜ PROTOKOL

Ankara’daki görüşmenin bir diğer önemli başlığını ise İzmir Körfezi’ndeki kirlilik oluşturdu. Körfez’in temizlenmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Varlık Fonu arasında üçlü protokol imzalanması planlanıyor. Böylece Körfez’de uzun süredir devam eden kirlilik sorununun giderilmesine yönelik hedefleniyor.

İZBAN’da ’90 dakika’ geri geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ekim ayı birinci toplantısı dün gerçekleştirildi. Belediye Başkanu Tugay'ın katılmadığı toplantı, Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığında, Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda İZBAN'ın 16 Ekim itibarıyla İzmirim Kart'ın 90 dakika aktarma uygulamasına dahil edilmesi için hazırlanan protokol gündeme geldi. Öneri kapsamında, İZBAN'da aktarma hakkının bulunmadığını belirten mevcut kararın ilgili ifadesinin kaldırılması öngörüldü. Protokolün imzalanması için Cemil Tugay'a yetki verilmesi karar verildi. Tugay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 Ekim'den itibaren 90 dakika boyunca yapılan İZBAN aktarmaları ücretsiz olacak. Yurtlaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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