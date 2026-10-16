CHP'li vekil canlı yayında Özgür Özel'i hedef aldı: Namus sözü verip en garanti yerlere kendi adamlarını koyarsan sonuç bu olur
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, katıldığı canlı yayında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Yerel seçimlerdeki aday belirleme sürecini eleştiren Adıgüzel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın aday adaylığı başvurusu dahi yapmadan atandığını iddia etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde yerel seçim aday belirleme süreçleri ve sonrasında yaşanan istifalar nedeniyle başlayan tartışmalar derinleşiyor. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, katıldığı canlı yayın programında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert eleştirilerde bulundu.
"KENDİ ADAMLARINI KOYARSAN SONUÇ BU OLUR"
Özgür Özel'in CHP'den ayrılmadan önce 2024 Yerel Seçimleri sürecinde izlediği aday belirleme politikasını hedef alan Adıgüzel, parti içi liyakat vurgusu yaptı. Adıgüzel, "‘Namus, şeref sözü veriyorum’ deyip en garanti yerlere kendi adamlarını koyarsan sonuç bu olur" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa ederek önce bağımsız kalması, ardından AK Parti’ye geçmesi sürecine değinen Adıgüzel, Özel’in Tugay’a yönelik sert söylemlerini değerlendirdi. Yapılan açıklamaların hedef şaşırtma amacı taşıdığını savunan Adıgüzel, şöyle konuştu:
"AHMET ARAS ADAY ADAYLIĞINA BİLE BAŞVURMADI"
Sosyal medya hesabından "Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdürme kararı aldım" ifadeleriyle CHP'den istifa ettiğini duyuran Ahmet Aras ile ilgili de dikkat çeken bir iddiayı gündeme getiren Adıgüzel, şunları kaydetti: