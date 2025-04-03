Emekli ve memur maaşı 2025 Temmuz zammı için TÜİK enflasyon farkı verileri yakından takip ediliyor. TÜİK Mart ayı verileri bugün açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon verileri, özellikle kiracılar ve ev sahipleri için büyük bir önem taşıyor. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, nisan ayı kira artış oranı da netleşmiş olacak. Peki, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı mı? Enflasyon yüzde kaç oldu? İşte son dakika TÜİK'ten Mart ayı enflasyon açıklaması...

1 /4 EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE? AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Perşembe günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyor.



2 /4 MART AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak. Aylık bazda düzenli olarak açıklanan bu veri, asgari ücret, memur ve emekli maaşları ile kira artış oranları gibi pek çok ekonomik gösterge için temel referans niteliği taşıyor.

3 /4 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMI 2025 Şubat ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 arttı. 2 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 7.3 olarak ortaya çıktı.