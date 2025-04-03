BİM 4 Nisan 2025 aktüel kataloğu yayımlandı. 4 Nisan Cuma gününden itibaren mağazalarda indirimli olarak satışa sunulacak yepyeni BİM aktüel ürün listesi belli oldu. Bu hafta BİM kataloğunda 3 farklı bisiklet, otomatik mama kabı, dikey süpürge, mutfak araç gereçleri, küçük ev aletleri ve daha birçok ürün seçeneği yer aldı. İşte bim aktüel 4 Nisan 2025 kataloğu fiyat listesi

1 /7 BİM AKTÜEL 4 NİSAN KATALOĞU YAYIMLANDI!

Katlanabilir X Elektrikli Bisiklet 21.950 TL Katlanabilir İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.950 TL Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.450 TL Sürahi Blender 1.750 TL Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL











2 /7 Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 59 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 449 TL Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160 cmx200 cm + 25 cm 189 TL Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100 cmx200 cm + 25 cm 149 TL Terlik Kadın 89 TL







3 /7 Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm 349 TL

Tava 28 cm 249 TL Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 59 TL Halkalı Kulplu Kupa 480 ml 149 TL Kase 215 cc 22,50 TL Kase 320 cc 24,50 TL









4 /7 Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 10L 65 TL

Cam Sıvı Sabunluk 500 cc 59 TL Kare Saklama Kabı 550 ml 24,50 TL Sürgülü Süzgeç 55 TL





5 /7 USB Bellek 32 GB 169 TL

Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 549 TL Mouse Pad 129 TL Mouse 199 TL Wireless Mikrofon 429 TL









6 /7 Kedi Tırmalama Direği 199 TL

Ahşap Demonte Kedi Evi 259 TL Kedi Tırnak Makası 49 TL Kedi Kumu Küreği 15 TL Pet Tüy Temizleme Fırçası 219 TL İpli Köpek Diş Fırçalama Oyuncağı 189 TL Lazerli Kedi Oyuncağı 229 TL









