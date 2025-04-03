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BİM'e üç farklı bisiklet geliyor! BİM 4 Nisan Cuma aktüel indirimli kataloğu yayında

BİM'e üç farklı bisiklet geliyor! BİM 4 Nisan Cuma aktüel indirimli kataloğu yayında

Tuğba Güner
14:543/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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BİM 4 Nisan 2025 aktüel kataloğu yayımlandı. 4 Nisan Cuma gününden itibaren mağazalarda indirimli olarak satışa sunulacak yepyeni BİM aktüel ürün listesi belli oldu. Bu hafta BİM kataloğunda 3 farklı bisiklet, otomatik mama kabı, dikey süpürge, mutfak araç gereçleri, küçük ev aletleri ve daha birçok ürün seçeneği yer aldı. İşte bim aktüel 4 Nisan 2025 kataloğu fiyat listesi

BİM AKTÜEL 4 NİSAN KATALOĞU YAYIMLANDI!


Katlanabilir X Elektrikli Bisiklet 21.950 TL

Katlanabilir İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.950 TL

Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.450 TL

Sürahi Blender 1.750 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL






Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 59 TL


Çift Kişilik Nevresim Seti 449 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160 cmx200 cm + 25 cm 189 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100 cmx200 cm + 25 cm 149 TL

Terlik Kadın 89 TL




Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm 349 TL


Tava 28 cm 249 TL

Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 59 TL

Halkalı Kulplu Kupa 480 ml 149 TL

Kase 215 cc 22,50 TL

Kase 320 cc 24,50 TL





Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 10L 65 TL


Cam Sıvı Sabunluk 500 cc 59 TL

Kare Saklama Kabı 550 ml 24,50 TL

Sürgülü Süzgeç 55 TL



USB Bellek 32 GB 169 TL


Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL

Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 549 TL

Mouse Pad 129 TL

Mouse 199 TL

Wireless Mikrofon 429 TL





Kedi Tırmalama Direği 199 TL


Ahşap Demonte Kedi Evi 259 TL

Kedi Tırnak Makası 49 TL

Kedi Kumu Küreği 15 TL

Pet Tüy Temizleme Fırçası 219 TL

İpli Köpek Diş Fırçalama Oyuncağı 189 TL

Lazerli Kedi Oyuncağı 229 TL






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