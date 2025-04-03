BİM 4 Nisan 2025 aktüel kataloğu yayımlandı. 4 Nisan Cuma gününden itibaren mağazalarda indirimli olarak satışa sunulacak yepyeni BİM aktüel ürün listesi belli oldu. Bu hafta BİM kataloğunda 3 farklı bisiklet, otomatik mama kabı, dikey süpürge, mutfak araç gereçleri, küçük ev aletleri ve daha birçok ürün seçeneği yer aldı. İşte bim aktüel 4 Nisan 2025 kataloğu fiyat listesi
BİM AKTÜEL 4 NİSAN KATALOĞU YAYIMLANDI!
Katlanabilir X Elektrikli Bisiklet 21.950 TL
Katlanabilir İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.950 TL
Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.450 TL
Sürahi Blender 1.750 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL
Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 59 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 449 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160 cmx200 cm + 25 cm 189 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100 cmx200 cm + 25 cm 149 TL
Terlik Kadın 89 TL
Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm 349 TL
Tava 28 cm 249 TL
Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 59 TL
Halkalı Kulplu Kupa 480 ml 149 TL
Kase 215 cc 22,50 TL
Kase 320 cc 24,50 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 10L 65 TL
Cam Sıvı Sabunluk 500 cc 59 TL
Kare Saklama Kabı 550 ml 24,50 TL
Sürgülü Süzgeç 55 TL
USB Bellek 32 GB 169 TL
Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL
Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 549 TL
Mouse Pad 129 TL
Mouse 199 TL
Wireless Mikrofon 429 TL
Kedi Tırmalama Direği 199 TL
Ahşap Demonte Kedi Evi 259 TL
Kedi Tırnak Makası 49 TL
Kedi Kumu Küreği 15 TL
Pet Tüy Temizleme Fırçası 219 TL
İpli Köpek Diş Fırçalama Oyuncağı 189 TL
Lazerli Kedi Oyuncağı 229 TL