ABD Başkanı Trump, tüm dünyanın merakla beklediği gümrük tarifeleri kararlarını açıkladı. Trump Türkiye'nin de içinde olduğu birçok ülkeye yeni vergiler getirildiğini açıkladı. ABD, AB'den ithalata yüzde 20, Çin'den yapılan ithalata yüzde 34 tarife uygulayacak. Peki Türkiye ne kadar gümrük vergisi ödeyecek? ABD hangi ülkeden ne kadar vergi alacak? İşte detaylar.

1 /8 ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenenden daha agresif ithalat tarifelerini devreye sokarak küresel ticaret savaşının fitilini ateşledi.

2 /8 Trump, ABD'den ithal edilen malların çoğuna %10'luk asgari gümrük vergisi getirirken, Çin de dahil olmak üzere düzinelerce ülkeden gelen mallara önemli ölçüde daha yüksek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.Trump, yurt dışında üretilen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getireceklerini duyurdu.

3 /8 Trump’ın yeni vergi tarifesi Türkiye’yi kapsıyor mu? ABD, karşılıklı tarifeler çerçevesinde Türkiye'den ithalata yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak. İşte ülkelere uygulanacak vergiler:



4 /8 ABD hangi ülkeden ne kadar gümrük vergisi alacak? ABD tüm ülkeler için temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirleyecek Karşılıklı oran onların tarife oranının yarısı olacak. Tamamen karşılıklı olmayacaklar.



5 /8 ABD Japonya'ya 24yüzde gümrük vergisi uygulayacak. ABD Tayvan'dan yapılan ithalata yüzde 32 gümrük vergisi uygulayacak.

6 /8 ABD, AB'den ithalata yüzde 20 tarife uygulayacak ABD, Çin'den yapılan ithalata yüzde 34 tarife uygulayacak

7 /8 ABD, Singapur'dan yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak ABD, İsrail'den yapılan ithalata yüzde 17 gümrük vergisi uygulayacak